Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalen arvostelee blogikirjoituksessaan puoluetoverinsa Jussi Halla-ahon ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia.

Halla-ahon odotetaan nousevan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi, sillä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra aikoo esittää häntä tehtävään. Valiokunnan puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Mika Niikko erosi tehtävästä Ukraina-tviittinsä nostaman kohun seurauksena.

”Ulkoasianvaliokunnan väistyvä puheenjohtaja Mika Niikko toimi suoraselkäisesti, kun ilmoitti ajattelemattoman tviittinsä seurauksena jättävänsä tehtävänsä. Valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja kiinnitti sosiaalisessa mediassa huomiota siihen, että Niikko pyrki vilpittömästi ja parhaansa mukaan hoitamaan vähän yllättäen tullutta tehtävää. Olen itse istunut ulkoasianvaliokunnassa vuodesta 2011. Tuomiojan kommenttiin on helppo yhtyä”, Packalen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Packalenin mukaan on hyvä, että Niikon jälkeenkin ulkoasiainvaliokunta säilyy perussuomalaisten johdossa.

”Se on hyvä. Suomen ulkopolitiikka ei ole ruotsalaista feminististä ulkopolitiikkaa, mitä ikinä se sitten tarkoittakaan, vaan pitkäjänteistä ja hyviin suhteisiin perustuvaa diplomatiaa. Tässä valossa pidän valiokunnan mahdollisen seuraavan johtajan, puoluetoverini Jussi Halla-ahon ulkopoliittista päänavausta sosiaalisessa mediassa tiistaina hiukan harkitsemattomana”, hän jatkaa.

Halla-ahon Nato- ja Ukraina-kirjoituksesta uutisoitiin tiistaina laajalti.

”Erityisen huonosti punnittuna pidän Halla-ahon näkemystä, jonka mukaan Ukrainan ei pitäisi neuvotella Venäjän kanssa. Halla-aho jopa tuomitsi neuvottelun moraalittomaksi. Itse pitäytyisin tässä presidentti Sauli Niinistön viitoittamalla diplomatian tiellä. Ukraina ja Venäjä ovat kuin David ja Goljat, mutta siitä huolimatta niiden molempien kannattaa ja oikeastaan myös täytyy neuvotella”, Packalen kirjoittaa.

Halla-aho kirjoitti tekstissään, että diplomatia on ”mielekästä vain, jos kummankin osapuolen tavoitteet ja vaatimukset ovat jollakin tavalla legitiimejä ja jos niistä voidaan saavuttaa kompromissi, jonka kanssa kumpikin osapuoli voi elää”. Tämä ei päde Ukrainan ja Venäjän tilanteessa.

”Venäjän tavoitteet naapuriensa suhteen eivät kuitenkaan ole legitiimejä, eikä niistä siksi voi tehdä kestäviä ja oikeudenmukaisia kompromisseja”, Halla-aho katsoo.

”Ukrainan tapauksessa ei ole olemassa ratkaisua, joka sekä tyydyttäisi Venäjää että olisi hyväksyttävissä sen enempää Ukrainan oikeutettujen intressien kuin kansainvälisen oikeuden periaatteidenkaan kannalta. Siksi neuvotteleminen on joko turhaa tai täysin moraalitonta.”

Packalenin toinen huomio ”liittyy Halla-ahon ajatukseen, ettei Suomi yksin pärjäisi Venäjää vastaan”.

”Itse en hevin lähtisi moista esittämään. Meillä on 700 000 hengen koulutettu reservi ja aseita ja maanpuolustustahtoa ainakin Afganistanin verran, eikä Venäjä oikein menestynyt siellä Afganistanissakaan”, Packalen toteaa.

Halla-aho kirjoitti, että ”Suomen kokoinen maa ei pysty voittamaan sotaa Venäjän kokoista hyökkääjää vastaan, mutta se voi tehdä hyökkäyksestä niin kalliin, että hyökkäykseen ei ryhdytä”.

Myös toinen perussuomalaisten kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Toimi Kankaanniemi osallistuu keskusteluun Packalenin blogissa.

”Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettu [Halla-aho] kertoi linjauksensa. Hyvä niin. Jos se kelpaa ryhmälle, asia selvä. Jos ei kelpaa, ryhmä voi valita toisen. Selkeää”, hän kirjoittaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän tänään odotettavasta päätöksestä.

”Käytännössä jokaisessa puolueessa on, jos ei eduskuntaryhmässä niin ainakin jäsenistössä, sotilaallisen liittoutumisen kannattajia ja sen vastustajia. Osa miettii ja punnitsee etuja ja haittoja joko tunteen tai faktojen pohjalta. Nyt on punninnan aika.”

Kankaanniemen mukaan ”perussuomalaiset on Suomen virallisella linjalla” ja ”ulkoasiainvaliokunta toteuttaa tätä linjaa”.

”Suhde nyky-Venäjään on selvä. Sen politiikkaa ei hyväksytä. Se on Suomen virallinen linja. Siitä, pitääkö Venäjän kanssa neuvotella, on erilaisia näkemyksiä. Tasavallan presidentti keskustelee. Se on yksi hyvä malli. Ehkä paras. Myös muihin suuntiin”, Kankaanniemi pohtii.

