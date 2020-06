Kuohunta kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) syytesuojan murtamisäänestyksen ympärillä on lähtenyt täysin uusille kierroksille.

Eduskunta epäsi perjantaina valtakunnansyyttäjältä luvan nostaa syytteen Juha Mäenpäätä vastaan niin sanotun vieraslajipuheen vuoksi. Asiasta päätettiin täysistunnossa äänin 121 (jaa) - 54 (ei). Äänestyksessä jaa-äänet olivat syytesuojan purkamisen puolesta ja ei-äänet syytesuojan säilyttämisen puolesta.

Muun muassa rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuvailee tapausta surulliseksi.

”Kansanedustajilta on voitava vaatia enemmän kuin muilta. Se koskee niin käyttäytymistä kuin sitä, miten muista ihmisistä puhutaan. Vihapuheella ei ole sijaa istuntosalissa. Edustajan puhevapautta on tarkoitettu demokratian, ei vihapuheen edistämiseen. On surullista, että myös osa kokoomuksen ja keskustan sekä kaikki KD:n edustajista halusivat yhdessä perussuomalaisten kanssa estää Mäenpään tapauksen käsittelyn tuomioistuimessa”, hän kommentoi Twitterissä.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, sdp:n ehdokkaana aikaisemmin ollut Jukka Kekkonen huomauttaa, ettei eduskunta ole suvereeni asiassa.

”Nyt vedettiin rajaa sen suhteen, kuinka pitkälle rasismin ja ihmisarvon vastaisesti eduskunnassa voi puhua, kun on takana varma selkänoja. Surullinen päivä.

Jossain kohtaa tulee raja vastaan, jos puhe on sen luonteista, että sen rikollisuutta ei voi puolustaa kansanedustajien immuniteetilla. Ihmisoikeudet eivät salli mitä tahansa”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma katsoo Mäenpään tapauksen osoittavan, miten vahvasti kysymys sananvapaudesta noudattaa oikeistokonservatiivien ja vasemmistoliberaalien jakolinjaa.

”Molemmilla kaltevan pinnan argumentti: joko kynnys parlamentaarisen immuniteetin poistamiseen madaltuu tai pidäkkeet vihapuheeseen vähenevät”, hän sanoo.

Laajaa huomiota on herättänyt myös Liike Nytissä vaikuttavan sdp:n entisen puoluesihteerin ja kansanedustaja, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana nykyisin työskentelevän Mikael Jungnerin ulostulo. Jungnerin mukaan kristillisdemokraattien toiminta äänestyksessä ”kuulostaa enemmän sataniestien kuin kristittyjen touhulta”. Kristillisdemokraatit äänesti eduskunnassa valtakunnansyyttäjän hakemaa syytelupaa vastaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vastaa Jungnerille muistuttamalla, että myös Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo äänesti syyttämislupaa vastaan.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin huomauttaa, että loppujen lopuksi syyteluvan epääminen tarkoittaa sitä, että Juha Mäenpää joutui ”löysään hirteen”.

”Juuri tällaiseen löysään hirteen arvelin edustaja Mäenpään joutuvan, jos hänen puoluetoverinsa estävät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asiassa. Käräjillä hän saisi osakseen syyttömyysolettaman”, Scheinin katsoo.