Oppositiopuolue kokoomuksessa kuohuu jälleen. Tällä kertaa puolue on julkisessa keskustelussa Helsingin Sanomille vuodetun selvityksen takia. Niin sanottuja äänestäjärajapintoja koskeva selvitys kertoo, että kokoomuksen merkittävin taistelu äänestäjistä käydään perussuomalaisten, ei vihreiden kanssa.

Kokoomuksen linja on herättänyt julkista keskustelua koko tämän vaalikauden ajan. Oppositiopuolueelle vaatimaton kannatuskehitys on ryydittänyt ruodintaa. Varsinkin suhde persussuomalaisiin on herättänyt paljon keskustelua. Kokoomus on vaikuttanut kannanotoissaan myös poukkoilevalta, peesaten välillä perussuomalaisia, välillä hallitusta. Talouspoliittinen kärki ei ole korona-aikana hyödyttänyt puoluetta.

HS:n mukaan kokoomus aikoo nyt painottaa viestinnässään asioita, jotka vetoavat konservatiiviseen tai perusporvarilliseen äänestäjäryhmään: esimerkiksi autoilua ja siihen kohdistuvien maksujen vastustamista, turvallisuuden korostamista ja sosiaaliturvajärjestelmän väärinkäytöksistä puhumista. Puheenjohtaja Petteri Orpo kuitenkin kiistää asian lehdelle.

Taustakeskustelujen perusteella kokoomuksen sisällä on herännyt epäilys likaisesta pelistä, jonka tarkoituksena on horjuttaa Orpon asemaa. Asia käy ilmi Uuden Suomen tänään julkaisemasta analyysista.

LUE KOKO ANALYYSI:

Usein sanotaan, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, mutta kokoomuksen tapauksessa kuohunnassa on yli 100-vuotiaalle puolueelle kiusallinen, jopa nolo piirre: kokoomusta käsitellään jatkuvasti kahden muun puolueen, perussuomalaisten ja vihreiden kautta.

Tämä kiusallinen asia näkyy hyvin kokoomuslaisten kannanotoissa vuototietoihin nähden. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Ted Apter lyttää Puheenvuoron blogissaan HS:n tulokulman.

”Ihmettelen kovasti koko jutun uutiskulmaa: kummasta puolueesta kokoomus yrittää enemmän olla light-versio: vihreistä vai perussuomalaisista”, Apter kirjoittaa.

Eipä tämäkään keskustelu uusi ole. Taustalla on asia, johon kokoomuslainen europarlamentaarikko Henna Virkkunen hiljattain puuttui voimallisessa tekstissään Verkkouutisissa. Tekstistä on luettavissa, että Virkkusen mielestä kokoomuksen oma linja on hukassa ja puolue sortuu lyhytnäköiseen kikkailuun ja räksyttämiseen.

”Jotta voimme onnistua puolueena, kokoomuksen on vallattava isoja tulevaisuuden kysymyksiä koskeva poliittinen ilmatila laadukkailla uusilla ideoilla, johon on sitoutunut koko puolue – ei vain puoluejohto ja sen valmistelukoneisto. Kokoomuslaisen vaihtoehdon on oltava puolueen piirissä ja puolueen ehdoilla tehty sekä riittävän laajasti jaettu”, kirjoittaa Virkkunen ja patistaa kokoomuslaisia ohjelmatyöpöydän ääreen.

Niin kauan kuin kokoomukselta puuttuu oma ääni, linja ja vaihtoehto, puolue näyttää jatkossakin jonkun toisen puolueen light-versiolta. Ulospäin näyttää nyt siltä, että puolueessa peli menee likaiseksi ja paniikki on päällä.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

LUE SEURAAVAKSI: