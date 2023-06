Kuva: -

Ovatko yritykset ahneita? Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi maanantaina tilaston, jonka mukaan euroalueen inflaatiota ovat puskeneet viime vuonna ennen kaikkea yritysten voitot.

Viime vuoden alusta yritysten voittojen osuus inflaatiosta on ollut noin 45 prosenttia.

Tilastot ovat vettä ahneusinflaatiokeskustelun myllyyn. Greedinflationista on puhuttu etenkin Yhdysvalloissa, mutta keskustelu on rantautunut myös Eurooppaan. Väite on, että yritykset nostavat ahneuttaan hintoja yli tuotantokustannusten nousun.

Ei havaintoja ahneudesta

Todellisuus on monimutkaisempi. Suomen Pankin tuoreessa artikkelissa ekonomistit käyvät läpi kotimaan tilannetta.

Heidän mukaansa mitkään mittarit eivät osoita, että Suomessa yritysten voitot olisivat viime vuosina kasvaneet normaalista poikkeavalla tavalla tai että syynä olisi muutos hinnoitteluperiaatteessa.

Enemmin kyse on siitä, että viime vuosina markkinoilla on ollut useita häiriöitä: koronapandemia ja Ukrainan sota. Pandemia synnytti tuotantoketjuihin pullonkauloja, jotka jatkuivat sodan ja Venäjän pakotteiden vuoksi. Pandemian jälkeen kysyntä elpyi nopeasti, joten syntyi epätasapainoa, mikä on nostanut hintoja. Toisaalta palkankorotukset ovat olleet maltilliset.

Yritysten voitot muuttuvat suhdanteissa nopeasti, mutta palkkojen nousu tapahtuu viiveellä. Ennusteiden mukaan inflaatio hidastuu lähivuosina, mikä supistaisi yritysten voittoja, etenkin kun tuoreet palkankorotukset tulevat voimaan.

Kilpailu on harvoin täydellistä

Kannattaako ahneusinflaatiosta siis puhua? Yhdysvalloissa tikunnokkaan on nostettu yksittäisiä yrityksiä.

Mikä estää yrityksiä nostamasta hintoja? Kuluttaja voi äänestää jaloillaan ja valita toisen. Jos kuluttajalla ei ole valinnanvaraa, niin katse täytyy kääntää lainsäätäjiin: millaisen markkinakehikon olette luoneet?

Talousteorian mukaan täydellisessä kilpailussa yritys tuottaa juuri sen verran voittoa, että pysyy pystyssä.

Tosielämässä kilpailu on harvoin täydellistä. Kuluttajilla ei ehkä ole täydellistä tietoa kaikista vaihtoehdoista, yrityksellä voi olla teknologinen etumatka, markkinoille on vaikea päästä tai yhdellä toimijalla voi olla monopolivoimaa, kun esimerkiksi jollakin alalla tapahtuu keskittymistä.

Markkinoilla tapahtuu myös häiriöitä, kuten pandemia ja sota. Niiden vastapainoksi elvytetään ja löysätään rahapolitiikkaa, mitkä nekin ovat tietynlaisia häiriöitä. Markkinoiden ja yhteiskunnan toiminnan ohjailu on jatkuvaa tasapainoilua ja optimipisteen hakemista. Tuskin se koskaan löytyy, mutta sitä on hyvä tavoitella – pitäen tilastot ja tutkimus mielessä.

