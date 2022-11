Julkisen talouden ohjauksen kehitystarpeita selvittäneen työryhmän mukaan Suomen julkisen talouden heikkojen näkymien vuoksi on entistä tärkeämpää, että on olemassa johdonmukainen pidemmän aikavälin kestävyyttä sekä julkisten varojen tehokasta käyttöä tukeva julkisen talouden ohjauskehikko, jolle on myös vahva poliittinen tuki.

”Ohjauskehikko on ollut viime aikoina kovan paineen alla. Sääntöjen rapautuminen on pysäytettävä, jotta kehityskulkuna ei ole hallitsemattoman talouspolitiikan harjoittaminen”, työryhmän raportissa kirjoitetaan.

Valtiovarainministeriö asetti viime vuoden lopulla hankkeen kehittämään julkisen talouden ohjausta. Hankkeen työryhmässä olivat valtiovarainministeriön eri osastojen lisäksi edustettuina Valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan virkakunta.

Keskiviikkona julkaistiin työryhmän raportti. Raportti sisältää työryhmän näkemykset ja ehdotuksen linjaustekstistä seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

VM:n mukaan nyt julkaistu raportti liittyy kiinteästi joulukuussa julkaistavaan valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoroon.

Budjettikehykset ovat tällä vaalikaudella paukkuneet poikkeuksellisella tavalla.

Työryhmän mukaan julkisen talouden ohjauskehikon uskottavuus on joutunut koetukselle.

”Nykyinen hallitus on osin olosuhteiden pakostakin joustanut omista talouspoliittisista tavoitteistaan, eikä ohjauskehikon asettamia rajoja ja tavoitteita ole aina noudatettu”, Raportissa kirjoitetaan.

Työryhmän mukaan kestävän finanssipolitiikan uskottavuutta ovat syöneet esimerkiksi menokehysten rikkominen, luopuminen hallitusohjelman mukaisesta julkisen talouden tasapainoa koskevasta tavoitteesta, vähäinen huomio EU-liitännäisiä finanssipolitiikkaa ohjaavia sääntöjä kohtaan sekä hankaluudet finanssipolitiikan tavoitteiden selkeässä viestinnässä.

Lähtökohdaksi velkakestävyys

Työryhmän näkemyksen mukaan tulevalla vaalikaudella talouspolitiikan lähtökohdaksi tulee ottaa pidemmän aikavälin velkakestävyys, jota ilmentää julkisen velkasuhteen kehitys pidemmällä aikavälillä.

Tätä tavoitetta tukemaan asetettaisiin hallitusohjelmassa julkisen talouden rahoitus asemalle nimellinen tavoite yhdelle vaalikaudelle.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittava toimenpidekokonaisuus lyötäisiin kiinni hallitusohjelmassa. Työryhmä esittää, että euromääräisestä kokonaisuudesta pidettäisiin kiinni suhdanteista riippumatta.

”Valtiontalouden kehysjärjestelmä on tärkeä työkalu”

Viime vuosikymmenet kehysjärjestelmä on ollut keskeinen talouspolitiikan ankkuri. On hyvä kysymys, miten varautumista erilaisiin yllätyksiin pitäisi nykyisessä järjestelmässä parantaa.

FAKTAT Menokartoitus julki alkuvuodesta Ennen eduskuntavaaleja julkaistaan laaja kattaus analyysejä julkisen talouden näkymistä. Tänään keskiviikkona julkaistiin julkisen talouden ohjauksen kehitystarpeita selvittäneen työryhmän ehdotuksia seuraavalle hallitukselle. VM laatii jälleen virkamiespuheenvuoron, joka julkaistaan joulukuussa. Keskusteluun sopeutustarpeiden kohdentumisesta on tulossa vielä lisäsytykkeitä ensi vuoden alkupuolella meno- ja ­rakennekartoituksen myötä.

Työryhmän mukaan valtiontalouden kehysjärjestelmä on tärkeä työkalu, jota tarvitaan myös jatkossa.

Työryhmän mukaan poliittisesti keskeisiin kokonaisuuksiin tulee varata vaalikauden alussa riittävät määrärahat.

”Hallitusohjelmassa todettuja hankkeita tulee myös voida jättää tekemättä, mikäli ne eivät mahdu kehykseen”, työryhmän raportissa todetaan.

Työryhmän mukaan riittävä ja realistinen kehyksen liikkumatila on avainasemassa. Jakamattoman varauksen tulisi kasvaa vaalikauden loppua kohden, sillä ennakoimattomia menotarpeita ilmenee tyypillisesti sitä enemmän, mitä pidemmälle vaalikausi etenee.

”Investointien tulisi kuulua jatkossakin normaalin kehykseen piiriin”

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, mitä menoja kehysten piirissä tulisi olla.

Työryhmän mukaan investointien tulisi kuulua jatkossakin normaalin, mahdollisimman kattavan kehykseen piiriin.

Erillinen investointikehys ei ole työryhmän mielestä tarpeen ja voisi vain monimutkaistaa kokonaisuutta.

”Investoinnin määritelmään liittyy ongelmia, eikä ole lainkaan selvää, että niiden pidemmän aikavälin kannattavuus olisi aina kulutusmenoja korkeampi. Riskinä on lisäksi, että menoja pyrittäisiin järjestelemään investointiluonteisiksi, mikä heikentäisi finanssipoliittista sääntelyä”, työryhmän raportissa kirjoitetaan.

Vuosien mittaan omaisuustuloilla on pyritty rahoittamaan erilaisia hallitusten määräaikaisia kärkihankkeita ja tulevaisuusinvestointeja.

Työryhmän mukaan näissä järjestelyissä sekä omaisuustulojen realisoiminen että määräaikaisesti rahoitettujen kohteiden vaikuttavuus on osoittautunut ongelmalliseksi, eikä vastaavia järjestelyitä tulisi seuraavilla vaalikausilla toteuttaa.

Työryhmä pitää perusteltuna, että myös jatkossa kehysjärjestelmään määriteltäisiin poikkeusmekanismi. Mekanismin tulisi olla äärimmäinen ”hätäjarru” merkittävien kriisien varalle.

