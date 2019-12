Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen ”avustaja-armeija” herätti paljon huomiota julkisuudessa, koska sen ministerien erityisavustajien ja poliittisten valtiosihteerien määrä ylitti suuresti edeltävien hallitusten avustajien määrän.

Elokuussa uutisoitiin, että Rinteen hallituksen ministereillä oli kaikkiaan 80 avustajaa, joista 65 oli erityisavustajia ja 15 valtiosihteereitä.

Nyt pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on ohittanut jopa tuon luvun. Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvos Kari Peltonen kertoo, että valtiosihteereitä on nyt 13 ja erityisavustajia 69, eli yhteensä 82. Lukumäärässä voi tapahtua vielä muutoksia.

”On vanhempainvapaita ja siirtymisiä. Luku on elävä. Tällä hetkellä luku on 69. Luku varmaan vakiintuu suurin piirtein sinne päin”, Peltonen kertoi.

Avustajien määrän kasvu on dramaattinen niin Marinin kuin Rinteenkin hallituksen osalta verrattuna pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitukseen, jossa oli lopulta 42 erityisavustajaa ja 4 valtiosihteeriä.

Rinne perusteli kesäkuussa aiempaa suurempaa avustajajoukkoa Suomen EU-puheenjohtajuuden teettämällä työmäärällä. Puheenjohtajuus loppuu vuodenvaihteessa.

”Puheenjohtajakausi on loppumassa. Jälkitöitä sen suhteen on, mutta en osaa sanoa jatkosta. Se on enemmänkin poliitikkojen lausuttavissa”, Peltonen sanoi.

Sipilän hallituksen loppuvaiheessa ministereitä oli 17, joten yhtä ministeriä kohden oli 2,7 avustajaa.

Rinteen hallituksessa oli 19 ministeriä ja 80 avustajan lukumäärän perusteella laskettuna avustajia oli yhtä ministeriä kohden 4,2. Marinin hallituksessa on myös 19 ministeriä ja heillä 82 avustajaa, joten avustajia on ministeriä kohden 4,3.

Yle kertoi vuonna 2015, että pääministeri Alexander Stubbin (kok) hallituksessa oli 17 ministeriä ja 48 avustajaa, eli 2,8 avustajaa yhtä ministeriä kohden. Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa oli taas 19 ministeriä ja 48 avustajaa, eli 2,5 avustajaa ministeriä kohden.

Marin ohitti Rinteen myös henkilökohtaisten erityisavustajien määrässä. Marinille pestattiin seitsemän erityisavustajaa. Rinteelle (sd) kutsuttiin viime kesäkuussa kuusi erityisavustajaa.

LUE MYÖS Nyt jäi Antti Rinnekin toiseksi – pääministeri Sanna Marinille pestattiin suuri määrä erityisavustajia

Peltosen mukaan erityisavustajan maksimipalkka on 7100 euroa kuussa. Erityisavustajien ryhmäjohtajat tienaavat hieman enemmän.

”Poliittisilla valtiosihteereillä palkka on 9 800 euroa ja risat. Pääministerin valtiosihteerillä palkka on vähän päälle 12 000 euroa.”

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa. Erityisavustajat toimivat ministerien poliittisina avustajina.

Budjetissa on määritelty, että poliittisia valtiosihteereitä voi olla enintään 15 ja erityisavustajia enintään 70. Ministereiden sekä heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukseen vuodelle 2020 esitettiin kaikkiaan 11,5 miljoonan euron määrärahaa.