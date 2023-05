Uusia huijauksia levitetään harva se päivä. Tyypillisesti huijausviestejä värittävät rikkonainen suomen kieli, mihin sattuu osoittavat linkit tai aivan päättömät saatetekstit, kuten lupaukset sadoista miljoonista euroista tai varoitukset varjohallitus Illuminatin toimista.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että tällä viikolla Suomessa yritetään vetää ihmisiä höplästä lähettämällä uhreille tekstiviestejä Ulosottolaitoksen nimissä.

Viesteissä perätään olematonta 259 euron velkaa. Uhrille luvataan mahdollisuus tarkistaa tilanne hakuviranomaisilta, ja kätevästi mukana oleva epämääräinen linkki luonnollisesti vie rikollisten haaviin.

Ulosoton lisäksi uhreille lähetetään uhkaviestejä Netflix-tilien tai puhelinnumeroiden jäädyttämisestä. Niissä esimerkiksi pelotellaan sillä, että Netflix-tili on jäädytetty maksuongelmien vuoksi, tai että DNA:n asiakkaiden on päivitettävä tietonsa, tai puhelinnumero jäädytetään.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan liikkeellä on myös tuttuja pornopelotteluja. Niissä kerrotaan, että uhrin kone on hakkeroitu ja kriminaali on tallentanut videokuvaa siitä, kuinka uhri viihtyy aikuisviihteen kanssa. Nämä pelot ovat täysin turhia.

Pornopelolla ratsastavat myös Helsingin poliisilaitoksen rikospoliisin päällikkö Markku Heininkarin sekä ”Euroopan poliisivirasto Interpolin” nimissä lähetetyt viestit. Niissä kerrotaan, että tietokonetta on valvottu etävalvonnalla, sieltä on löydetty pornografiaa ja pedofiliaa, ja pian on luvassa oikeudellisia menettelyjä. Siinä missä uhkaviesti on vaaraton, sen sisältämä linkki aiheuttaa oikeaa haittaa, mikäli sitä erehtyy klikkaamaan.

Huijausviesteiltä suojaa itsensä parhaiten sillä, että ei hätäile, vaikka saapuva viesti pelottelisi millä. Kirjoitusvirheet ovat hyvä varoitusvalo, ja vähän sinne päin olevat linkit ovat välitön vaaran merkki.

