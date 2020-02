Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd) arvioi, että hallituksen kaavailemat kuntakokeilut tulevat olemaan yksi merkittävistä työllisyyskeinoista hallituksen listalla.

Sipilän hallitus kuoppasi ylistetyt kokeilut, koska kuntien vetovastuu ei olisi sopinut yhteen sittemmin kaatuneen maakuntamallin kanssa. Tampereella Sipilän hallituksen kuoppaamispäätös hämmensi ja kismitti vietävästi, sillä kokeilusta oli saatu lupaavia tuloksia. Lyly ajoi sinnikkäästi kokeilujen jatkamista.

”Meitä harmittaa edelleenkin se, että kokeilu lopetettiin silloin vuoden 2018 lopussa. Olisimme nyt aivan eri tilanteessa, jos olisimme saaneet viime vuoden tehdä tätä”, Lyly sanoo nyt Uudelle Suomelle.

Lyly puhuu ”todellisista tuloksista” ja iskee pöytään lukuja.

Vuoden 2018 lopulla työttömyys oli laskenut Lylyn mukaan Tampereella 2–3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden takaiseen. Kun kokeilu loppui tammikuussa 2019, työttömyyden väheneminen alkoi hiipua ja viime vuoden puolivälissä työttömyys kääntyi nousuun. Joulukuussa työttömyys oli kasvanut jo puoli prosenttiyksikköä verrattuna vuoden takaiseen.

Lyly myöntää, että kokonaan tilanne ei johdu kokeilun loppumisesta. Hän uskoo kuitenkin, että kokeilun avulla työttömyyslukuja olisi saatu alaspäin, sillä pitkäaikaistyöttömyys on laskenut kaupungissa edelleen ja pitkäaikaistyöttömiä on yhä kaupungin palveluissa noin 6 000. Sen sijaan muu työttömyys on Lylyn mukaan kasvanut.

Lue Lauri Lylyn koko haastattelu: Pormestaria harmittaa vieläkin Sipilän hallituksen hämmentävä päätös – lyö tiskiin työttömyysluvut: ”Olisimme nyt aivan eri tilanteessa”

Lue seuraavaksi: