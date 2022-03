Sisäministeriön mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä on paennut Venäjän hyökkäystä Ukrainasta. Heistä noin miljoona on nyt Puolassa.

Puolassa ihmiset ovat suurimmaksi osaksi tukeutuneet sukulaisten, ystävien ja tuttavien apuun, eikä vastaanottopalveluita ole vielä tarvittu, kertoo ylijohtaja Minna Hulkkonen sisäministeriöstä tiedotustilaisuudessa.

EU-alueelle tuleviin ukrainalaisten määrä voi sisäministeriön mukaan nousta lähiviikkoina useisiin miljooniin. UNHCR on arvioinut neljä miljoonaa, mutta on olemassa myös sitä suurempia arvioita, Hulkkonen kertoo. Vain 5000 turvapaikkahakemusta on jätetty sisäministeriön tietojen mukaan Euroopassa toistaiseksi.

Hulkkosen mukaan on hyvin vaikea arvioida, paljonko ukrainalaisia olisi tulossa Suomeen. Maahanmuuttoviraston mukaan tänä vuonna ukrainalaiset ovat jättäneet Suomessa yhteensä 686 turvapaikkahakemusta, mutta läheskään kaikki eivät hae turvapaikkaa.

Hulkkonen toteaa, että Venäjän hyökkäys ”järkytti varmasti” myös kaikkia viranomaisia. Hän kiittää, että viime viikolla saatiin EU:n sisäministereiden päätös tilapäisestä suojelusta. Se ”helpottaa aivan valtavasti alkuvaiheessa”, Hulkkonen toteaa.

Tilapäinen suojelu ensimmäistä kertaa käyttöön

Suomi ja kaikki EU-maat alkavat myöntää tilapäistä suojelua Ukrainasta pakeneville. Suojelua saa rekisteröitymällä viranomaisille.

Direktiivi aktivoitiin nyt ensimmäistä kertaa. Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus vastaanottopalveluihin ja työntekoon sekä enintään yhden vuoden ensimmäiseen oleskelulupaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen päätöstä suojelun antamisesta voidaan tarvittaessa pidentää 6 kuukauden jaksoissa yhteensä enintään 3 vuoteen.

”He saavat majoituspalvelun ja oikeuden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sen lisäksi toki heillä on aina mahdollisuus hakea myös turvapaikkaa, mutta tässä tilapäisen suojelun mekanismi prosessiltaan paljon helpompi ja yksinkertaisempi”, Hulkkonen kertoi.

EU-sisäministerit sopivat, että tilapäistä suojelua annetaan kaikille, jotka ovat paenneet Ukrainasta Venäjän hyökkäyspäivän jälkeen. Laajamittainen hyökkäys alkoi torstaina 24.2. Kansallisesti voidaan kuitenkin antaa vielä tätäkin parempi suoja ja soveltaa laajemmin tilapäistä suojelua.

”Tässä nyt Suomessa hallitus on tullut siihen tulokseen, että tähän tartutaan ja tehdään vielä kansallinen päätös”, Hulkkonen kertoo.

Hulkkosen mukaan myös komissio suositti katsomaan tilannetta laajemmin ja tähän hallitus on siis Suomessa nyt ryhtymässä. Suomessa on tarkoitus antaa suojaa myös ihmisille, jotka ovat lähteneet Ukrainasta pakoon jo ennen kuin laajamittainen hyökkäys alkoi 24. helmikuuta, Hulkkonen kertoo.

Hän huomauttaa, että Suomeenkin on tullut jo aikaisemmin ukrainalaisia, jotka eivät voi palata enää takaisin, joten tilapäinen suojelu voidaan ulottaa myös Suomessa myös heihin.

Suomessa vapaana 3000 majoituspaikkaa

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää huomattavasti helpommin, kevyemmin ja nopeammin kuin turvapaikkoja, koska tilapäisen suojelun prosessiin ei sisälly yksilöllistä harkintaa kuten turvapaikkaprosessiin, Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen kertoo.

Suomessa majoituspaikkojen määrää on Immosen mukaan nostettu nyt noin 2000 paikalla. Vapaata kapasiteettia on siis nyt Suomessa noin 3000 majoituspaikkaa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) on ollut vaikuttunut suomalaisten auttamishalusta. Moni suomalainen on ilmoittanut olevansa valmis majoittamaan Ukrainasta tulevia pakolaisia, hän kertoo. Maahanmuuttovirasto koordinoi asiaa yhdessä SPR:n kanssa.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttävä. Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat nyt kaiken tukemme”, Mikkonen sanoi.

