Kansanedustaja Mika Niikko (ps) ihmettelee blogissaan uutistietoja ulkomaalaisten marjanpoimijoiden koronatartunnoista ja töiden jatkumisesta tartunnasta huolimatta.

Iltalehti kertoi tiistaina, että Kainuun sote teki koronatestit alueella liikkuvalle ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmälle. 74 hengen ryhmästä 44 henkilöllä todettiin pikatestillä koronatartunta.

Lehden mukaan kaikki ryhmän poimijat on asetettu eristykseen tai karanteeniin, eikä ulkopuolisia kontakteja ole syntynyt. Poimijat voivat kuitenkin vointinsa salliessa jatkaa työskentelyä erityksessä tai karanteenissa, edellyttäen ettei heillä ole kontakteja ulkopuolisiin ihmisiin. Lehden mukaan virus ei voi levitä poimittujen marjojen mukana.

Niikko hämmästelee tilannetta.

”Koronaa uutisoidaan päivittäin todella vaarallisena ja herkästi tarttuvana viruksena mutta joskus käy päinvastoin, kuten tässä uutisessa”, hän kirjoittaa.

”Miten on mahdollista, että ulkomaalaiset marjanpoimijat eivät joudu karanteeniin saatuaan koronatartunnan, vaan saavat jatkaa liikkumista ja työntekoa, jota suomalaiset eivät vastaavassa tilanteessa saa tehdä?” Niikko ihmettelee.

”Miten on mahdollista saada käsitellä sairaana myytäväksi päätyvää ruokaa? Vieläpä sellaista jota ei lämmitetä ennen syömistä. Ainakin WHO varoitti jo vuosi sitten siitä, että hedelmät ja vihannekset on syytä pandemian aikana pestä ennen syömistä.”

Ruokavirasto vastaa verkkosivuillaan kysymyksiin siitä, voiko koronavirus tarttua elintarvikkeiden välityksellä. Viraston mukaan COVID-19 ei säily eikä lisäänny elintarvikkeissa, eikä niiden välityksellä tapahtuneita tartuntoja tunneta.

”Pakkaamattomien elintarvikkeiden ei tiedetä välittäneen tartuntoja. Myöskään pintojen ja ottimien välityksellä leviämistä ei pidetä merkittävänä”, virasto kertoo.

Niikko uskoo silti, että ”tällaisella typeryydellä pilataan suomalaisten puhtaiden marjojen maine pitkäksi aikaa”.

”Pahimmassa tapauksessa marjasato jää osin myymättä. Miksi näin, arvoisat ministerit Sarkkinen, Kiuru ja Leppä?” Niikko kirjoittaa.

Marjanpoimijoita on päästetty Suomeen terveysturvallisuuteen painottuvien lisäedellytysten turvin. Poimijoita työllistävät yritykset ovat velvollisia muun muassa järjestämään poimijoille terveysturvallisen kuljetuksen, majoituksen ja karanteenin näiden tullessa maahan. Esimerkiksi thaimaalaispoimijoita koskee testaus ja karanteeni molemmissa maissa.

Thaimaalaiset ja ukrainalaiset ovat viime vuosina olleet pääasialliset marjanpoimijaryhmät Suomessa. Thaimaalaisia on Suomessa tänä kesänä noin 3000, ukrainalaisia vähemmän.

LUE MYÖS: