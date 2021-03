Hallitus haluaa sulkutilan jälkeen voimaan uusia rajoituksia ravintoloille.

Ravintoloiden määräaikaisen sulun jälkeen anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään jo kello 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi kello 18. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloiden asiakasmäärä voitaisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajata jopa kolmasosaan normaalista anniskelupainotteisten ravintoloiden osalta.

Asetuksella voitaisiin myös edellyttää esimerkiksi pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä.

Muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys on annettu eduskunnalle tänään.

Tiukemmat ravintolarajoitukset koskisivat epidemian tasolla kaksi olevia alueita ja muutokset tulisivat voimaan viimeistään 29.3. Silloin on päättymässä hallituksen julistama niin sanottu sulkutila. Ravintolat on pidettävä suljettuina 9.3.–28.3.2021.

Rajoituksista huolimatta laajoja tartuntaketjuja ravintoloista

Uudet rajoitukset olisivat voimassa 30. kesäkuuta saakka. Niiden avulla pyritään torjumaan muuntovirusten leviämistä ja vastata paremmin Suomen pahentuneeseen epidemiatilanteeseen.

”Esityksen tavoitteena on, että hallituksen hybridistrategian mukaisesti voidaan ottaa käyttöön välttämättömät ja oikeasuhtaiset ravitsemistoimintaa koskevat rajoitustoimien kiristykset erityisesti silloin, kun ravitsemistoiminnan sulku päättyy”, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Hallituksen mukaan on mahdollista, että herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen runsastuminen on entisestään lisännyt tartuntariskejä ravintoloissa ja muissa tiloissa, joissa aikuiset kohtaavat ja kokoontuvat.

”Hygieniatoimista ja rajoituksista huolimatta tammi–helmikuussa 2021 on todettu lukuisia ravitsemisliikkeistä alkunsa saaneita laajoja tartuntaketjuja ja altistumistilanteita, joissa lähes kaikki ravitsemisliikkeessä asioineet ovat saaneet tartunnan. Riski on ollut suurin niissä ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu muodostaa suuren osan tuloista, mutta tartuntoja on todettu myös pääasiassa ruokailuun keskittyvissä ravitsemisliikkeissä.”

Hallitus muistuttaa, että aiemmin säädetyt rajoitukset ja yleiset velvoitteet edelleen voimassa ja ravintoloiden on noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehdittava asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Ravintolan on laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista.

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruuan ja juoman noutomyyntiä. Aukioloaikarajoitusten ulkopuolelle jäävät huoltoasemien yhteydessä toimivat ravintolat sekä Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravitsemistoiminta.

MaRa ihmettelee hallituksen suunnitelmia

Alan edunvalvontajärjestö Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry kritisoi hallitusta siitä, että se ”esittää ravintoloiden avaamista rajoituksilla, jotka eivät avaa ravintoloita”. MaRan mukaan ravintolatoiminnan harjoittaminen kannattavasti ei ole mahdollista hallituksen esittämillä rajoituksilla, sillä illallisia tarjoavat ravintolat ja pubit eivät avaudu lainkaan.

”Pubit aukeavat arkipäivinä klo 15 jälkeen. Niitä ei voida avata lainkaan. Kun asiakkaat istuvat omissa seurueissaan ja koko maassa on tiukasti rajoitettu ravintolassa liikkumista, miksi hallitus haluaa käytännössä kieltää pubien toiminnan. Yökerhojen ja karaokeravintoloiden toiminta on jo käytännössä kielletty ravintoloiden liikkumisrajoituksilla”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

MaRa huomauttaa, että alan 77 000 yrittäjää ja työntekijää perheineen ovat vakavassa taloudellisessa ja henkisessä ahdingossa, jota hallituksen esitys vain syventää, kun tuhansien työntekijöiden lomautukset jatkuvat.

”Ravintolayrittäjiä on koeteltu viime kevään sulkutoimilla, sen jälkeisillä toiminnan rajoituksilla ja parhaillaan olevalla sululla. Yrittäjät ymmärtävät, että koronatartunnat on saatava alenemaan, jotta paluu kohti normaalia voisi alkaa. Hallituksen esittämät liian ankarat avaamisen ehdot eivät kuitenkaan saa ymmärrystä. Moni yritys horjuu konkurssin partaalla ja henkilöstön taloudellinen tilanne on erittäin tukala. Monelta yrittäjältä on menossa koronakriisin vuoksi paitsi yritys, myös henkilökohtainen omaisuus ja terveys.”

MaRa kysyy, lisääntyisivätkö koronatartunnat, jos ruokaravintoloiden asiakaspaikoista olisi käytössä 75 prosenttia, anniskelu loppuisi klo 20 ja ravintolat sulkisivat klo 21.

”Asiakkaat istuvat ruokaravintoloissa omissa seurueissaan, ja riittävät turvavälit toisiin seurueisiin voidaan varmistaa. Olemme suositelleet jäsenravintoloillemme, että henkilökunta käyttää maskia ja asiakkaat aina, kun he liikkuvat ravintolassa. Ruokaravintoloiden kurittaminen näin tiukasti ei ole oikeasuhtaista eikä välttämätöntä. Tämä tarkoittaisi sitä, että illallista tarjoavat ruokaravintolat pysyisivät suljettuina”, Lappi moittii.

MaRa: Koronatuet selvästi alimitoitettuja

Ravintoloiden liikevaihto pieneni MaRan mukaan viime vuonna noin 1,5 miljardilla eurolla, kun tähän mennessä valtio on korvannut ravintoloille viime kevään sulusta ja kahden kustannustuen yhteismääränä noin 160 miljoonaa euroa. Lisäksi alan yritykset saivat keväällä Business Finlandilta ja ELY-keskuksilta yhteensä noin 89 miljoonaa euroa. Kustannustuen perustana olevat joustamattomat kiinteät kulut ovat merkittävä osa ravintoloiden liikevaihdosta, MaRa huomauttaa.

”Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan ravintoloille käynnissä olevan sulun ajalta maksettavaa hyvitystä. Sen tulee olla yli 90 miljoonaa euroa. Myös suurten yritysten tulee saada hyvitys suhteessa niiden kiinteisiin joustamattomiin kustannuksiin ilman, että Suomen tukien enimmäismäärät estävät hyvityksen maksamisen.”

Lisäksi suurille yrityksille on laadittava oma valtiontukiohjelma, MaRa vaatii ja toteaa, että EU on tehnyt valtiontukiin tammikuun lopussa muutoksen, joka mahdollistaa 10 miljoonan euron valtiontuen maksamisen yritystä kohti.

”Suomen tulee muiden Pohjoismaiden tapaan antaa valtiontukea oikeudenmukaisesti myös paljon veroja maksaville ja työllistäville suurille yrityksille.”

”Jos valtio rajoittaa tai peräti kieltää yritystoiminnan harjoittamisen, valtion tulee korvata yrityksille aiheutuneet vahingot. Suomen valtion maksamat korvaukset ja tuet ovat olleet koronakriisin aikana selvästi alimitoitettuja varsinkin, kun niitä vertaa muihin Pohjoismaihin.”

Kustannustuki III:ssa ”suuri epäkohta”

MaRa näkee myös eduskunnan käsittelemässä kustannustuki III:ssa ”erittäin suuren epäkohdan”. 30 prosentin omavastuun raja tulee poistaa, järjestö vaatii.

MaRa arvostelee lisäksi vuokranantajia, joista osa tuli alan yrityksiä vastaan ja alensi vuokria tai jopa poisti vuokranmaksuvelvollisuuden viime kevään ravintoloiden sulun ajalta, mutta nyt vuokranantajien asenne on järjestön mukaan koventunut.

”Jäsenyrityksiltämme tulee jatkuvasti yhteydenottoja siitä, etteivät vuokranantajat ole valmiita kantamaan omaa osuuttaan kriisissä. Ne ovat valmiita korkeintaan siirtämään vuokrien maksua, mutta eivät alentamaan niitä vastaamaan rajusti vähentynyttä palvelujen kysyntää. Tämä on vuokranantajilta todella lyhytnäköistä. Ravintolayritykset joutuvat lopettamaan kriisin vuoksi toimipaikkojaan ja konkurssit vähentävät ravintolatilojen tarvetta. Uusia hyviä vuokralaisia ei ole tarjolla. Jollei vuokranantajien asenne muutu, tulemme näkemään tyhjiä ravintolatiloja tänä vuonna myös Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Toivottavasti vuokranantajat osoittavat vastuuta vuokralaisiaan kohtaan ja alentavat vuokria kriisin ajalta”, Lappi sanoo.