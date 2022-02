EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola, joka on yksi kirjeen vastaanottajista.

Venäjän toiminta Valko-Venäjällä on uhka Ukrainalle, Puolalle, Liettualle, Latvialle ”ja koko Euroopalle”, katsovat europarlamentaarikot kirjeessään EU-johtajille.

Kirjeen on kirjoittanut 77 europarlamentaarikkoa Liettuasta, Puolasta, Saksasta, Latviasta, Belgiasta, Unkarista, Ranskasta, Romaniasta, Alankomaista, Espanjasta, Virosta, Luxemburgista, Slovakiasta, Ruotsista, Tshekistä, Tanskasta, Kroatiasta ja Bulgariasta. Mukana on muun muassa S&D:n, EPP:n, vihreiden ja Uudistuva Eurooppa -ryhmän europarlamentaarikoita.

Kirjeessä mepit haluavat kertoa ”syvästä huolestaan” koskien venäläisjoukkoja Valko-Venäjällä. Venäjä on kertonut pitävänsä Valko-Venäjän kanssa yhteiset sotaharjoitukset Valko-Venäjällä ja on siirtänyt kalustoa ja joukkoja maahan. Tämä on herättänyt kysymyksen, suunnitteleeko Venäjä hyökkäävänsä Ukrainaan pohjoisesta käsin.

Valko-Venäjän naapurimaan Liettuan puolustusministeri Arvydas Anusauskas arvioi aiemmin, että venäläisjoukkojen siirtyminen Valko-Venäjälle on ”suora uhka” Liettuaa kohtaan.

Meppijoukko katsoo nyt, että Venäjällä voi olla suunnitelma alistaa ja miehittää Valko-Venäjä. He pitävät Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan hallintoa laittomana ja katsovat, että venäläisjoukkojen läsnäoloa olisi käsiteltävät ”Valko-Venäjän miehittämisenä”. Meppijoukko pyytää EU:ta tekemään tämän selväksi Venäjän kanssa käytävissä keskusteluissa.

Kirje on osoitettu EU-parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille ja EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille.