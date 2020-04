Helsingissä Narinkkatorin kupeessa sijaitseva Ravintola The Plaza – Wine & Craft Beer sulki ovensa 27. maaliskuuta.

Samana päivänä meni kiinni myös viisi muuta Suomen Viihderavintoloiden ravintolaa.

Toimitusjohtaja Manjit Singh laskee, että myyntiä menetetään miljoona euroa kuukaudessa.

”Uskomme kovasti siihen, että ravintolat voidaan avata kesäkuun alussa. Toivotaan, että alkukesästä tulee helteinen eikä toista aaltoa epidemiassa nähdä”, Singh sanoo.

Hän arvioi, että yritys kyllä kestäisi senkin, jos ravintoloiden avaaminen siirtyisi heinäkuun alkuun.

”Silloin joudutaan vain ottamaan pankista lisää lainaa.”

Suomen Viihderavintolat avasi viime syksynä neljä uutta ravintolaa. Kaikkien myynnit lähtivät hyvin liikkeelle.

Kallis taideteos. The Plaza – Wine & Craft Beer -ravintolassa on sisustuselementtinä sata kappaletta 3 000 euron arvoisia konjakkipulloja. Kuva: KIMMO HAAPALA

Vasta maaliskuun alussa yrityksessä alettiin todella ymmärtää, miten rajusti koronaepidemia iskee ravintola-alaan, vaikka myynnissä se ei silloin näkynyt mitenkään.

”Vielä maaliskuun toisella viikolla teimme lounaissa ennätysmyynnin, kunnes torstaina 12. maaliskuuta myynti putosi ensin puoleen ja seuraavana päivänä vielä rajusti lisää”, kertoo ravintolayrityksen toista sukupolvea edustava Jaswinder ”Jasu” Singh.

”Asiakkaat vähenivät päivä päivältä. Lopulta suljimme kaikki ravintolat perjantaina 27. maaliskuuta”, Manjit Singh sanoo.

Suomen Viihderavintoloiden seitsemästä ravintolasta vain yksi on enää auki. Kauppakeskus Triplassa sijaitseva The Tower – Wine & Craft Beer on tarjonnut take away -palvelua.

”Tappiota siitä tulee, mutta olemme halunneet tarjota tätä palvelua vakioasiakkaillemme”, Manjit Singh kertoo.

Suomen Viihde­ravintolat Oy Tekee: Harjoittaa ravintolatoimintaa Helsingissä Perustettu: 1991 Kotipaikka: Helsinki Toimitusjohtaja: Manjit Singh Henkilöstö: 90 Liikevaihto: 5,0 milj. euroa (2/2019) Nettotulos: 0,7 milj. euroa (2/2019) Omistus: Manjit Singh 50 %, Anna Nousiainen-Singh 50 %

Suurin osa ravintolayrityksen henkilökunnasta on ollut lomautettuna huhtikuun alusta. Palkkaa maksettiin kaikille maaliskuun loppuun asti.

Viimeiset päivät menivät ravintoloissa perusteellisen siivouksen merkeissä.

”Henkilökunta on suhtautunut lomautuksiin hyvin. Teimme ne sen takia, että yritys pysyisi tässä kriisissä hengissä ja voisimme turvata työpaikat kaikille myös jatkossa”, Jaswinder Singh kertoo.

Isä Manjit lisää, että hän lupasi lomautusten yhteydessä auttaa rahallisesti niitä työntekijöitä, jotka joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin.

”Ketään emme sano tämän takia irti.”

Suomen Viihderavintoloiden kaikki seitsemän ravintolaa sijaitsee keskeisillä paikoilla, ja vuokrat ovat suuri kuluerä.

”Aika pitkään kävimme keskustelua, kunnes vuokranantajat tulivat vastaan”, Manjit Singh sanoo.

Nyt tilanne on se, ettei vuokria peritä siltä ajalta, kun ravintolat ovat eduskunnan päätöksellä suljettuina.

Lähes 40 vuotta alalla ollut yrittäjä sanoo, etteivät päättäjät oikein vieläkään ymmärrä, miten vakavaan tilanteeseen ravintola-ala on koronan takia joutunut. Hän uskoo, että pelko taudin tarttumisesta voi olla niin suurta, että se vähentää ravintoloiden kysyntää jopa puoleen normaalista.

Manjit Singh on hyvin skeptinen sen suhteen, että valtio tulisi apuun. Yrittäjien on vain pärjättävä omillaan. Suomen Viihderavintolat ei ole hakenut rahaa valtiolta.

Kiinni. Suomen Viihderavintolat sulki suurimman osan ravintoloistaan 27. maaliskuuta. Kuva: KIMMO HAAPALA

” Business Finlandin avustukset eivät palvele meidän kokoluokkamme yritystä tai muutenkaan ravintola-alaa sellaisenaan.”

Manjit Singh sanoo, että iso osa ravintolayrityksistä on niin huonossa kunnossa, että ne tarvitsisivat valtiolta suoraa tukea, esimerkiksi arvonlisäveron palautuksia.

”Tässä menee vielä pitkään, että palataan normaaliin. Jo ennen tätä epidemiaa Suomi oli vaikeuksissa. Tiukat ajat ovat edessä.”

Singheillä on kuitenkin luja usko huomiseen. He aikovat avata uusia ravintoloita myös jatkossa.

”Kyllä tästäkin kriisistä selvitään. Ravintola-alalla nähdään kuitenkin radikaali muutos. Ne, jotka tästä selviävät, pärjäävät tulevaisuudessa vieläkin paremmin.”

