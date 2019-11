Runsas enemmistö hallituspuolue keskustan kannattajista on tyytymättömiä Rinteen hallitukseen, ilmenee Lännen Median kyselystä, joka on tehty ennen ministeri Sirpa Paateron (sd) eroa ja Posti-kohun lopullista kärjistymistä.

Kyselyn mukaan myös Rinteen hallituksen yleinen suosio suomalaisten keskuudessa on romahtanut. Vain kolme prosenttia suomalaisista on erittäin tyytyväisiä hallituksen toimintaan. Melko tyytyväisiä on noin kolmannes eli 34 prosenttia kansasta, kun vastaavat luvut olivat vielä kesällä 4 ja 43 prosenttia.

Hallituksen toimintaan melko tai erittäin tyytymättömiä on kaikkiaan 52 prosenttia (erittäin tyytymättömiä 14 %, melko tyytymättömiä 38 %).

Kannastaan epätietoiset ovat taipuneet tyytymättömyyteen, sillä heitä on enää 11 prosenttia, kun aiempi luku oli 25 prosenttia.

Keskustan kannattajista lähes 70 prosenttia on tyytymättömiä hallitukseen. Erittäin tyytymättömiä oli 10 prosenttia hallituspuolueen kannattajista.

Kysely toteutettiin tämän viikon maanantain ja torstain välisenä aikana. Ministeri Paatero erosi tehtävästään perjantaina.

Hallituspuolueet vaativat pääministeri Rinteeltä lisäselvityksiä tämän toiminnasta Posti-kiistassa. Keskustan eduskuntaryhmässä harkitaan jopa pääministeri Rinteen vaihtamista, Iltalehti kertoo keskustalähteisiin perustuen.

LUE MYÖS: