Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 ikävuoteen.

Uudistus on saanut osakseen kritiikkiä etenkin oppositiopuolue kokoomukselta, jonka mukaan se kohdentaa rahaa vääriin paikkoihin, kuten koulukyyteihin ja oppimateriaaleihin. Uudistus tekee toisen asteen oppimateriaaleista ilmaisia, mistä aiheutuvat muutoksen suurimmat kustannukset.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toteaa, että uudistus on hallituksen merkittävin tulevaisuusteko

”Nyt puoli vuosisataa peruskoulu-uudistuksen jälkeen on viimein tullut aika päivittää oppivelvollisuus tuleville vuosikymmenille. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste ovat hallituksen merkittävimpiä tulevaisuustekoja. Meidän tehtävämme on rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa. Koulutuksella on tässä aivan keskeinen rooli”, Marin kirjoittaa blogissa.

Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, Marin summaa. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.

”Toinen aste on nykyinen perusaste. On laajasti näyttöä siitä, että vähintään toisen asteen koulutuksen saaneet työllistyvät huomattavasti todennäköisemmin kuin pelkän perusasteen varassa olevat. Yli 50 vuoden aikana oppivelvollisuus ei ole laajentunut, vaikka yhteiskunnallinen muutos on ollut suurta ja työelämän osaamisvaatimukset ovat muuttuneet. Nyt on uudistumisen aika.”

Marin huomauttaa, että myös pandemian jälkeinen rakennustyö nojaa vahvasti osaamiseen. Marin uskoo, että osaltaan uudistuksen myötä Suomeen syntyy ”uusi 12-vuotinen peruskoulutus, joka vastaa ajan tarpeisiin, turvaa nuorten työllistymisen ja on myös kansallinen ylpeydenaihe”. Hän muistuttaa, että myös peruskoulua arvosteltiin aikanaan rajustikin ja lopullisesti arvostelu laantui vasta liki 30 vuotta myöhemmin, kun ensimmäiset Pisa-tulokset julkaistiin.

”Ensimmäiset laajentuneen oppivelvollisuuden piiriin tulevat nuoret ovat syntyneet vuonna 2006 ja he ovat mukana työelämässä 2070-luvulle asti.”

Opetusministeri Li Andersson (vas) toteaa, että uudistuksella hallitus pyrkii varmistamaan, että yhdenkään nuoren opinnot eivät katkea rahan puutteeseen tai puuttuvaan tukeen.

”Kyseessä on suurin yksittäinen harppaus, jonka koulutuksen tasa-arvo on Suomessa tällä vuosituhannella ottanut eteenpäin”, Andersson tviittaa.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) huomauttaa, että työelämässä on yhä vaikeampi pärjätä ilman toisen asteen tutkintoa.

”Siksi haluamme varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus se suorittaa. Kun lisäämme velvoittavuutta, lisäämme opiskelijoiden tukea ja poistamme koulutuksen esteitä, kuten oppimateriaalien maksuja”, Ohisalo tviittaa.

”Tämä on tärkeä askel suomalaisen koulutuksen historiassa.”

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

OAJ tyytyväinen, mutta yhdestä asiasta eri mieltä

Opettajien ammattijärjestö OAJ muistuttaa, että lakien lisäksi tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta uudistuksen hyvät tavoitteet saavutetaan. OAJ on oppivelvollisuuden laajentamiseen tyytyväinen.

”Oppivelvollisuuden laajentamisen on vahvistettava ja vakautettava koulutuksen rahoitusta. Sen on myös luotava painetta sille, että koulutuspoliittisessa selonteossa luodaan tiekartta peruskoulun ja koko toisen asteen rahoitustasoa nostamiselle”, puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii tiedotteessa.

OAJ on kannattanut oppivelvollisuuden laajentamista, mutta järjestön mielestä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus olisi pitänyt rajata koskemaan oppivelvollisia. Nyt hyväksytyssä laissa oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin ja matkoihin jatkuu sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

”Jos tähän on varaa, on löydyttävä rahaa myös siihen, että turvataan kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille riittävä määrä opettajia suhteessa oppijamäärään. On turvattava yhdenvertainen oikeus ei vain materiaaleihin vaan myös opetukseen ja opettajiin”, Luukkainen toteaa.

OAJ toivoo, että eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön ”22 tärkeää lausumaehdotusta” pannaan toimeen oppivelvollisuutta laajennettaessa. Niistä ensimmäisten joukossa pitää OAJ:n mukaan toteuttaa opiskelijan tuen polun yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ammatilliseen koulutukseen on säädettävä opiskelijalle oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen, OAJ katsoo. Lisäksi koko toiselle asteelle tarvitaan yhtenevä käytäntö ja säädökset opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen. Samalla on kohdennettava riittävä rahoitus näiden oikeuksien toteuttamiseen.

Lukiokoulutuksessa huomio on kiinnitettävä opettajien mahdollisuuksiin valita edelleen laadukasta oppimateriaalia, OAJ toteaa. Lukion laatukriteerien laadinta on aloitettava nopealla aikataululla osana oppivelvollisuuden laajentamista ja lukiokoulutuksen laatuohjelmaa, järjestö vaatii.

OAJ pitää tärkeänä, että ikäluokkien pienentyessä koulutuksen resursseja nostetaan pitkäkestoisella rahoituksen vahvistamisohjelmalla niin, että rahoitus vastaa vähintään koulutusleikkauksia edeltävää tasoa.

”Kuten sivistysvaliokunnan mietinnössäkin todetaan, oppivelvollisuuden laajentamiseen varatun rahoituksen riittävyyttä on seurattava. Hallituksen on ryhdyttävä toimiin, mikäli uudistukseen varattu rahoitus havaitaan riittämättömäksi”, OAJ:n tiedotteessa todetaan.