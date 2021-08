On entistä mahdollisempaa, että Riikka Purran perussuomalaiset ja Petteri Orpon kokoomus muodostavat oikeistohallituksen ytimen 2023. Pääministeri Sanna Marinin sdp:llä on tässä kuitenkin painava sanansa sanottavana.

Kun Riikka Purra on nyt valittu puoluekokouksen äänivyöryllä perussuomalaisten johtoon ja Petteri Orpo on vakiinnuttanut kesäkuisella kuntavaalivoitolla asemansa kokoomuksen peräsimessä, on asetelma vuoden 2023 pääministerikisan osalta valmis.