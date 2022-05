Pääministeripuolue SDP:n konkarikansanedustaja Erkki Tuomioja selittää hämmennystä herättänyttä vappupuhettaan. Tuomioja viittasi puheensa medialle lähetetyssä versiossa natsien Arbeit macht Frei -fraasiin.

Tuomiojan kotisivuilla julkaistusta puheversiosta ilmaus on poistettu.

Alkuperäisessä versiossa Tuomioja puhui oikeiston mantroista ja viittasi kokoomuksen puheenjohtajaan Petteri Orpoon.

”Oikeistojohtaja Orpo toistaa mantraa siitä, miten työ on parasta sosiaaliturvaa. Kun näin tapahtuu aikana jolloin työllisyysaste on noussut ennätyksellisen korkealle, ja kun oikeisto samanaikaisesti esittelee mittavia leikkausohjelmia heikommassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaan jää jäljelle vaikutelma, että tavoitteena on Arbeit macht Frei -hengessä tehdä työstä paitsi paras myös ainoa sosiaaliturvan muoto”, puheen alkuperäinen muotoilu kuului.

Tuomioja toimii eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana. Valiokunta antaa mietinnön ajankohtaisselonteosta, jonka yhteydessä eduskunta ottaa kantaa Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

”Poikkeuksellisen harkitsematonta” valiokunnan varapuheenjohtajalta

Ilmaus on herättänyt pöyristystä etenkin kokoomuksessa. Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) on hämmentynyt siitä, etteivät SDP ja puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin millään tavalla irtisanoudu Tuomiojan natsivertauksesta. Hänen mielestään SDP:n olisi ”aika tehdä ratkaisut Tuomiojan jatkosta ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana”. Hän toivoo sekä puolueen että ulkoasiainvaliokunnan käsittelevän asian.

”Uskomatonta!” Heinonen tviittaa Tuomiojan käyttämästä ilmauksesta.

”Vaikea ymmärtää, kuinka kauan hän voi tällaisessa tehtävässä jatkaa.”

Myöskään kansanedustaja Atte Kalevan mielestä Tuomiojan kielenkäyttö ei ole sopivaa ulkoasiainvaliokunnan (UaV) varapuheenjohtajalle. Hän pitää ”natsiviittauksia poikkeuksellisen harkitsemattomina”.

”Sanon tämän nyt suoraan: Tuomioja ei voi jatkaa UaV:n varapuheenjohtajana”, Kaleva tviittaa.

”Tuomioja antaa väärän kuvan kokoomuksen politiikasta ja tekee rinnastuksen natsien keskitysleiriin. Pidän tätä monin tavoin loukkaavana. Ymmärrän, että Erkin hätä on suuri kun maailma karkaa alta, mutta kokeneelta poliitikolta on lupa odottaa enemmän”, ihmettelee puolestaan kansanedustaja Jukka Kopra (kok).

Helsingin kaupunginvaltuutettu Matias Pajula (kok) kysyy, nauttiiko Tuomioja kaiken tämän jälkeen SDP:n eduskuntaryhmän luottamusta.

”Seisooko SDP puolueena näiden Tuomiojan ’Arbeit macht Frei’ -heittojen takana?” hän kysyy Twitterissä suoraan Sanna Marinilta.

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila ihmettelee, onko ”Tuomiojan jatkuva asiaton toiminta todella hyväksyttävää ilman seurauksia”.

”Ulkomaillakin jo ihmetellään Suomen nolaamista”, Junnila tviittaa.

Tuomioja selittää fraasin käyttöä Facebook-sivullaan.

”Elämme herkkähipiäistä aikaa, enkä todellakaan tarkoittanut tätä kertomaan, että kokoomuslaiset olisivat natseja. Reaktio kertoo, että itse asiaa työ- ja sosiaalipolitiikasta ei haluta kommentoida, kun voi päästä taas möyhentämään Tuomiojaa. Toki itse siihen turhaan aseen annoin. Olen käyttänyt samaa vertausta Jari Ehrnroothin esittämästä työpolitiikasta yli vuosi sitten ilmestyneessä kirjassani Tulevaisuuden varjossa ilman, että siitä olisi tullut ainuttakaan reaktiota”, Tuomioja kirjoittaa Facebook-kommenteissaan.

