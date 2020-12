Useat kiinalaiset yhtiöt ovat kehittäneet koronavirusrokotteita koko kuluneen vuoden. Toistaiseksi yksikään Kiinassa kehitetty rokote ei ole saanut viranomaisten hyväksyntää massarokotuksia varten edes kotimaassa. Rokotteita on testattu Kiinassa hätälain nojalla, sekä kliinisissä kokeissa esimerkiksi Brasiliassa. Pisimmällä rokotekehityksessä kiinalaisista yrityksistä ovat Sinovac, Sinopharm ja CanSino. Rokotetta kehittäviin yhtiöihin voi sijoittaa joko suoraan tai välillisesti Hongkongin pörssin kautta.

Mikäli kiinalaiset rokotteet selvittävät viranomaishyväksyntään tarvittavat kliiniset testit, on kiinalaisilla rokotteilla merkittävä kilpailuetu länsimaisiin verrattuna. Kiinalaisten rokotteiden kuljettamiseen ja jakeluun ei tarvita yhtä teknologisesti edistynyttä logistiikkaketjua, mikä tekee rokotteiden jakelusta helpompaa kehittyvien talousalueiden väkirikkaissa maissa. Siinä missä Moderan tai Pfizerin rokotteiden kuljettaminen vaatii kymmenien celsiusasteiden pakkaslämpötilaa, voidaan kiinalaisia rokotteita kuljettaa normaaleissa jääkaappilämpötiloissa.

Tytäryhtiö yritti yritysvaltausta

Sinovac, viralliselta nimeltään Sinovac Biotech Ltd, mainostaa itseään kiinalaisena yrityksenä. Yhtiö on kuitenkin rekisteröity Antigualle ja Yhdysvaltojen Delawareen. New Yorkin pörssiin listautuneen yhtiön kaupankäynti keskeytettiin keväällä 2019, eikä kaupankäyntiä ole jatkettu sen jälkeen. Kaupankäynnin lopettamisen syynä oli yrityksen Kiinaan rekisteröidyn yhtiön ja muiden osaomistajien yrittämä yrityksen haltuunotto.

Osakkeen arvoksi jäi 6,4 dollaria osakkeelta, minkä mukaan yhtiön markkina-arvo olisi noin 460 miljoonaa dollaria.

Sinovac kehittää tällä hetkellä kolmea eri koronavirusrokotetta, niistä pisimmällä on rokote nimeltä CoronaVac. Uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin 108 miljoonan asukkaan Filippiinit neuvottelee parhaillaan Sinovacin kanssa 20-50 miljoonan rokoteannoksen ostamisesta. Sinovac myy myös rokotteiden raaka-aineita, joita se aikoo toimittaa 45 miljoonaa rokotetta varten 267 miljoonan asukkaan Indonesiaan. Pelkkien rokotteiden raaka-aineiden myynti mahdollistaa tuotteiden nopeamman jakelun, kun uutta tuotantokapasiteettia vasta rakennetaan.

Sinovac nousi keskusteluun aikaisemmin kuluneella viikolla saatuaan 515 miljoonan dollarin investoinnin tuotantokapasiteettinsa kaksinkertaistamiseksi. Investoinnin teki Hongkongiin rekisteröity Sino Biopharmaceutical Limited, joka on listattuna Hongkongin pörssiin. Yhtiön osake on ollut tasaisessa alamäessä vuoden 2020 historiallisesta kurssihuipusta lähtien. Tällä hetkellä yhden osakkeen arvo on noin 0,7 euroa.

Sino Biopharmaceutical Limited kuuluu thaimaalaiseen Charoen Pokphand Group-konserniin. Se on Thaimaan suurin yksityisomistuksessa oleva yrityskonserni, jonka omistavat Chearavanontinin perhe. Forbes-lehti listasi Chearavanontinit vuonna 2017 Aasian neljänneksi rikkaimmaksi perheeksi. Konserniin kuuluu myös muun muassa kiinalainen vakuutusjätti PingAn.

Valtionyhtiön rokote

Toinen kiinalaisista koronavirusrokotetta kehittävistä lääkeyhtiöistä on Sinpoharm, eli viralliselta nimeltään China National Pharmaceutical Group Corp. Sinopharmin emoyhtiö on täysin Kiinan valtion omistama yhtiö. Sinopharmin tytäryhtiön Sinopharm Industrial Investment ja Fosun Pharmaceutical Groupin yhteisyritys Sinopharm Group on listattu Hongkongin ja Shanghain pörsseihin.

Sinopharm Groupin englanninkieliset vuosiraportit kattavat vain Hongkongiin listattujen h-sarjan osakkeiden alle rekisteröidyt liiketoiminnot. Yhtiön osake on ollut laskussa huhtikuun 2018 historiallisesta kurssihuipusta alkaen. Tällä hetkellä yhden osakkeen arvo on noin kaksi euroa.

Myös Fosun Pharmaceutical group on listattu Hongkongin pörssiin. Yhtiön osake on ollut kasvussa maaliskuusta 2020 asti ja yhtiön yhden osakkeen arvo on noin neljä euroa. Sinopharm kehittää tällä hetkellä kahta koronavirusrokotetta. Ainakin yhtä rokotteista kehitetään Fosun Pharmaceuticalin nimen alla yhdessä BioNTechin ja Pfizerin kanssa. Vuoden 2020 maaliskuussa julkaistussa investoinnissa Fosun Pharmaceutical osti BioNTechin osakkeita 50 miljoonan dollarin arvosta, sekä sijoitti 85 miljoonaa BioNTechin rokotekehitykseen.

Kansainvälisten mediaraporttien mukaan Sinpoharmin kehittämää rokotetta on jo testattu yli miljoonalla ihmisellä Kiinassa hätälain nojalla. Virallisia tuloksia testeistä ei toistaiseksi ole julkaistu.

Toistaiseksi vain yksi yhtiön kehittämistä rokotteista on saavuttanut 86 prosentin tehon Dubaissa tehdyissä virallisissa rokotetesteissä. Rokotetta testattiin 31 000 henkilöllä, jotka edustivat 125 kansaillisuutta, mutta testin lopullisia ja kattavia tuloksia ei toistaiseksi ole julkaistu.

Uutistoimisto Reutersin mukaan rokotetta on lähetetty Egyptiin, mutta maahan lähetettyjen rokotteiden kokonaismäärä ei ole toistaiseksi tiedossa. Myös Kiinan erityishallintoalue Hongkong ilmoitti ostavansa Sinopharmin kehittämiä rokotteita.

Yhteistyötä puolustusvoimien kanssa

CanSino Biologics kehittää koronavirusrokotetta yhdessä Kiinan Academy of Military Medical Sciencesin kanssa. Yhtiö on sen koko olemassaolon ajan kehittänyt rokotteita Kiinan puolustusvoimille. Vuonna 2009 perustettu yhtiö on kehittänyt muun muassa ebolavirusrokotteen.

Yhtiö kehitti omien sanojensa mukaan maailman ensimmäisen koronavirusrokotteen jo maaliskuussa 2020 ja rokotetta on sittemmin testattu Kiinan puolustusvoimilla. Yhtiö ei ole toistaiseksi tuonut julki rokotetestiensä vaikuttavuutta.

Vuoden maaliskuussa 2019 yhtiö listautui Hongkongin pörssiin ja vuoden 2020 elokuussa Shanghain pörssiin. Osakkeen arvo on kasvanut Hongkongin pörssissä vuoden 2020 aikana, vaikka se onkin ollut alamäessä heinäkuun 2020 historiallisesta kurssihuipusta alkaen. Tällä hetkellä yhtiön yhden osakkeen arvo on noin 19 euroa. Yritys on omien tiedotteidensa mukaan ainoa kiinalaine yhtiö, joka on saanut patentin koronavirusrokotteelleen.

Yhtiö aloitti ensimmäisenä maailmassa koronavirusrokotteen toisen vaiheen testaukset, joista osa suoritettiin yhdessä kanadalaisen yliopiston kanssa. Sen jälkeen rokotetta on testattu muun muassa Pakistanissa ja Chilessä. Joulukuun toisella viikolla Meksikon pääministeri ilmoitti sosiaalisen median palvelu Twitterissä, että maa on ostanut yhtiöltä rokotteita. Yhtiön oman tiedotteen mukaan se on myynyt myyty 35 miljoonaa kappaletta kehittämäänsä Ad5-nCoV-rokotetta. Pääministeri Ebrardin sosiaalisen median julkaisun mukaan CanSino Biologicsin rokote antaa 97 prosentin suojan.