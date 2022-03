Muuttunut turvallisuustilanne johtaa monissa maissa, myös Ruotsissa, uuteen analyysiin, sanoo ruotsalainen EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson Politicon haastattelussa. Tuohon analyysiin kuuluu harkinta Nato-jäsenyydestä, hän toteaa.

”Voisin arvata, että Ruotsi ja Suomi tekisivät päätöksen, joka on keskinäisesti koordinoitu”, Johansson arvioi.

(Juttu jatkuu videon alla.)

Ruotsin asemointi on kuitenkin suuri kysymysmerkki, katsoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak Uuden Suomen haastattelussa.

”Ruotsi on osoittanut kykynsä, että siellä voidaan kertoa suurista linjanmuutoksista. Mutta millä aikataululla, riippuu tilanteesta. Sinä aamuna, kun sosialidemokraattisen puolueen johto herää ja päättää, että tänään on se päivä, sitten on se päivä”, Salonius-Pasternak sanoo.

LUE KOKO HAASTATTELU:

Nato-prosessi Suomessa on alkanut prosessi, jossa hallitus tuo eduskuntaan selonteon. Osana tuota selontekoa käydään läpi myös Suomen mahdollista jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. Samaan aikaan eri puolueet muovaavat omia turvallisuuspoliittisia kantojaan ja Ylen kyselyissä yli puolet suomalaisista on ilmoittanut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Pääministeri Sanna Marin (sd) on arvioinut, että selontekoprosessi saadaan valmiiksi kevään 2022 aikana. Nato-keskustelu vilkastui ennennäkemättömästi Suomessa, kun Venäjä alkoi koota joukkojaan lähelle Ukrainan rajoja. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun lopulla.

Ylva Johanssonin mielipide on, että vakavaa turvallisuutta koskevia asioita ei tulisi asettaa kansanäänestykseen.Johansson sanoo kannattavansa laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja kansalaisten tukea, mutta ei kansanäänestystä.

Koska Johansson on EU-komissaari, hän ei ole mukana Ruotsin sisäpolitiikassa.

LUE MYÖS: