Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko katsoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd) Talouselämälle antamasta haastattelusta on on syntynyt vastakkainasettelua lietsova keskustelu yrittäjien yhteiskuntavastuusta.

”Oikealta huudetaan, että yhteiskuntavastuun peräänkuuluttajat ovat kohtuuttomia ja jopa ilkeitä. Vasemmalta sanotaan, että pelkät verot eivät riitä vastuunkannoksi, ja että elinkeinoelämä politikoi kaataessaan vastuun ikävistä päätöksistään valtiolle. En oikein tunnista itseäni kummastakaan leiristä, tuskinpa kovin moni muukaan suomalainen. Tämä taitaa olla samanlainen suomalaisten enemmistölle vieras vastakkainasettelu kuin vuosikymmeniä jatkunut ”kaupungit vastaan maaseutu”. Ei tavallinen suomalainen ajattele, että yrittäjät olisivat vastuuttomia, vaan yritysten myönteinen merkitys oman kotiseudun sekä Suomen työllisyydelle ja taloudelle ymmärretään hyvin”, Saarikko kommentoi Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Saarikko kertoo, että hänen tuntemansa yrittäjät ovat ylpeitä siitä hyvästä, mitä heidän veroeuroillaan Suomi tarjoaa kansalaisille.

“Tavallinen yrittäjä kantaa huolta henkilöstöstään, pitäen irtisanomisia viimeisenä vaihtoehtona. Myös juuri nyt, erikoisen vaikeina korona-aikoina. Meillä on myös paljon maailmalle suuntautuneita yrityksiä, joille on kunnia-asia toimia kotimaassaan Suomessa niin laajasti kuin mahdollista. ”

Saarikko uskoo, että suomalaiset yrittäjät arvostavat hyvinvointivaltiota, joka merkitsee vakautta, osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa, toimivia väyliä ja verkkoyhteyksiä, sekä rehtejä virkamiehiä ja viranomaisia.

“Suomessa ei eriarvoisuus, korruptio tai rikollisuus rehota. Tavallinen yrittäjä halveksii veronkiertäjiä ja arvostaa yhteisöä, jossa yritys toimii.”

Hän korostaa, että kaikilla on vastuu vastakkainasettelun vähentämisestä ja ymmärryksen lisäämisestä.

“Yrittäjät, palkansaajat ja valtio eivät ole vastapuolia, vaan meidän kaikkien on oltava samalla puolella pöytää. Kun tässä onnistumme, on meillä eväät rakentaa menestyvää ja vastuullista hyvinvointi-Suomea myös tuleville sukupolville. Kyky nähdä yhteinen etu ja toisen näkökulma on keskeinen osa Suomen menestyksen salaisuutta ja keskustalaista tapaa tehdä politiikkaa”, Saarikko päättää.

Sanna Marin sanoi perjantaina Talouselämän haastattelussa, ettei Suomessa voida luottaa siihen, että yritykset huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä. Hänen mukaansa kyse on yhteiskuntavastuusta, josta elinkeinoelämä puhuu vuolaasti erityisesti silloin, kun se halua kevyempää sääntelyä. Yrittäjät ja talousvaikuttajat ovat reagoineet poikkeukselliseen ulostuloon poikkeuksellisen suorasanaisesti.