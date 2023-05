Yhdysvaltain korkein lääkintäviranomainen Vivek Murthy on varoittanut sosiaalisen median aiheuttamista riskeistä lasten ja nuorten mielenterveydelle sekä hyvinvoinnille.

Tiistaina 23. toukokuuta julkistetussa Social Media and Youth Mental Health -ohjeistuksessa todetaan, että lasten vanhempien, lainsäätäjien ja teknologiajättien on kaikkien pyrittävä suojelemaan välittömästi lapsia sosiaalisen median vaaroilta.

Samalla raportissa vaaditaan lainsäätäjiltä tiukempia asetuksia koskien somepalveluita. Alustoja tulisi säädellä samaan tapaan kuin muita lasten käyttämiä tuotteita, kuten esimerkiksi leluja tai lääkkeitä.

”Vaikutuksia ei vielä täysin ymmärretä.”

Samaan aikaan Valkoinen talo on julkaissut oman tiedotteensa, jossa liittovaltiota kerrotaan ravistelevan ennennäkemätön mielenterveyden kriisi, The Guardian kirjoittaa. Sen mukaan alaikäisten joukossa masennuksen ja ahdistuksen määrä on kasvanut 30 prosenttia parissa vuodessa. Yhdeksi isoksi tekijäksi on todettu sosiaalisen median palvelut.

Vivek Murthyn mukaan sosiaalisen median mielenterveysvaikutuksia ei vielä täysin ymmärretä. Associated Press -uutistoimiston haastattelussa Murthy toteaa, että sosiaalisen median alustat ovat tehneet joitain toimia suojellakseen nuoria käyttäjiä. Usein nämä toimet ovat kuitenkin riittämättömiä.

Esimerkiksi useat somepalvelut on kielletty alle 13-vuotiailta. Tästä huolimatta 8–12-vuotiaista lapsista 40 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

