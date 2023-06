”Syksyn budjetissa priorisoimme hyvinvointipalveluita”, lupasi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson yhdessä vuoden tärkeimmistä puheistaan Almedalenin politiikkaviikolla.

Ruotsin kokoomusta eli Moderaterna-puoluetta johtava Kristersson keskittyi puheessaan sosiaalipolitiikkaan ja ennen kaikkea syrjäytymistä ja rikollisuutta ennaltaehkäisevään politiikkaan.

Hallituksen yhteistyö Ruotsidemokraattien kanssa ei ole ollut kaikkien moderaattiäänestäjien mieleen, ja siksi Kristerssonin puheelta odotettiin uusia kädenojennuksia erityisesti naisäänestäjien ja ilmastosta huolestuneiden nuorten kaupunkilaisten suuntaan. Naisvaltaisille ammattiryhmille Kristersson puhuikin suoraan:

”Minä lupaan: me pidämme rahoista lujasti kiinni. Mutta hallitus ei jätä hoito- ja hoivatyötä ja koulua oman onnensa nojaan. Kaikki te jotka raadatte kotihoidossa, kaikki opettajat jotka opetatte seitsemänvuotiaat lukemaan, kaikki kätilöt jotka autatte vielä yhden vauvan maailmaan: me arvostamme tärkeää työtänne.”

Nämä kovat keinot esillä

Kristersson painotti, että rikollisuuden torjumisessa niin sanotut kovat ja pehmeät keinot eivät ole ristiriidassa keskenään.

”Usein sanotaan, että yhteiskunnan pitäisi tulla väliin aiemmin – se on totta. Ongelma on, että systeemi on rakennettu päinvastoin niin, että yhteiskunta tulee väliin liian myöhään.”

Esimerkkejä kovista otteista puheessa edustivat poliisille annetut lisävaltuudet pakkokeinoissa myös ennaltaehkäisevästi sekä kaksinkertaiset rangaistukset törkeissä ampuma-aserikoksissa.

”Aivan kuten sanoin vaalikampanjassa: tanskalaiset rangaistukset ruotsalaisiin rikoksiin.”

Hän viittasi myös alaikäisten rikosvastuuseen.

”Alaikäiset ovat immuuneja rangaistuksille. Pahin mitä heille voi rikoksista seurata on, että lastensuojelu ottaa puhutteluun tai että heidät otetaan väliaikaisesti huostaan. Joka askeleella sosiaalitoimi ja valtio ovat myöhässä.”

Hallitus aikoo luopua vaitiolovelvollisuudesta, joka estää koulua keskustelemasta esimerkiksi sosiaalitoimen tai poliisin kanssa huolistaan koskien tiettyjä oppilaita.

”Ja jos vanhemmat eivät ole yhteistyöhaluisia, minkäänlaista väliintuloa ei tapahdu.”

Kristersson painottikin vanhempien vastuuta.

”Jotkut vanhemmat luulevat, että lastensuojelu varastaa lapset heiltä. Toiset taas luulevat, että mitään rajoja ei ole. Vanhemmilla on vapaus mutta myös vastuu. Jos ei ota vastuuta, pitää tietää, että sillä on seurauksensa. Ruotsin sosiaalitoimi ei kidnappaa lapsia, mutta sen pitää ehtiä väliin useammin.”

Lapset kesäkouluun oppimaan Ruotsia

Hän nosti esiin, että puolet Rinkebyn lähiön kuusivuotiaista puhuu liian huonoa ruotsia aloittaessaan koulun, vaikka monet heistä ovat syntyneet Ruotsissa.

”Kaikilla lapsilla pitää olla oikea mahdollisuus, riippumatta siitä missä he asuvat. Kielitaidon arvioinnista neuvoloissa tulee pakollinen. Huono-osaisten lähiöiden lapset, joiden vanhemmat eivät puhu ruotsia, alkavat käydä kielipäiväkotia.”

Lisäksi Kristersson hahmotteli ”kesäkoulua” ala-asteikäisille. Siellä lapset harjoittelisivat ruotsia kesälomalla, ”jotta eivät unohda juuri kerryttämäänsä sanavarastoa”.

Osa Ruotsin uutta sosiaalipolitiikkaa on Kristerssonin suunnitelmissa myös perhesuunnittelu. Ruotsissa maksetaan useasta lapsesta korkeampaa lapsilisää.

”Sen sijaan meidän pitäisi kannustaa syrjäytyneitä naisia työmarkkinoille. Se olisi todellista feminististä politiikkaa!” Kristersson huudahti.

”Ruotsi panostaa perhesuunnitteluun muissa maissa, mutta ei halua puhua samasta naisloukusta kotimaassa.”

Hiljainen hetki. Puheensa aluksi Kristersson piti minuutin hiljaisen hetken viime vuoden Almedalen-tapahtumassa murhatun psykiatrin Ing-Marie Wieselgrenin muistolle. Kuva: Tommy Soderlund

Mistä Kristersson ei puhunut?

Ilmastopolitiikkaa hädin tuskin käsiteltiin Kristerssonin puheessa. Hallitus on saanut paljon kritiikkiä päästöjä lisäävistä toimistaan, erityisesti polttoaineiden jakeluvelvoitteen pienentämisestä EU:n minimitasolle. Dieselin jakeluvelvoite laskee Ruotsissa kuuteen prosenttiin nykyisestä 30,5 prosentista vuoden 2024 alusta alkaen. Hallitus ei ole esittänyt korvaavia päästövähennystoimia tästä aiheutuvien päästöjen leikkaamiseen.

Puheessaan Kristersson hehkutti, että ilmastopolitiikka on ratkaistu jo EU-tasolla, jossa Ruotsi oli EU:n puheenjohtajamaana kätilöimässä ilmastopakettia. EU-tasolla tosin on sopimatta vielä esimerkiksi energiaverodirektiivistä.

Energiapolitiikka on yksi Almedalenin tämän vuoden suurista puheenaiheista, mutta sekin kuulosti Kristerssonin puheessa jo ratkaistulta asialta:

”Olemme lopettaneet 43 vuotta kestäneen jahkailun ydinvoimasta Ruotsissa. Ensi vuodesta alkaen reaktoreita on sallittu rakentaa enemmän ja useampiin paikkoihin. Ringhalsissa valmistelut ovat jo käynnissä.”

Ringhalsin ydinvoimalaan aletaan Kristerssonin lupauksen mukaan rakentaa kahta uutta reaktoria hallituskauden aikana.

Lisäksi hän mainitsi hallituksen keskeyttäneen vesivoiman ympäristölupien uudelleenarvioinnin ja merituulivoimalupien myöntämisen. Merituulivoima on ollut moderaatteja repivä asia.

”Kahdeksassa kuukaudessa hallitukseni on luvittanut tuplasti enemmän merituulivoimaa kuin edellinen hallitus teki kahdeksassa vuodessa. Me uskallamme tunnustaa eturistiriidat – ja silti tehdä päätöksiä.”

Hieman erikoinen tulevaisuudenvisio

Ruotsin valtiopäivät päätti viime viikolla muuttaa Ruotsin energiapoliittista tavoitetta: sähköntuotannon piti olla sataprosenttisesti uusiutuvaa vuoteen 2040 mennessä, nyt tavoite onkin, että se on sataprosenttisesti fossiilitonta.

Tavoite tarkoittaa ydinvoiman lisärakentamista, mutta on tulevaisuudenvisiona hieman erikoinen, sillä Ruotsin energia on ollut lähes sataprosenttisesti fossiilitonta jo 1980-luvulta alkaen. Siitä runsas 40 prosenttia on vesivoimaa, noin 30 prosenttia ydinvoimaa ja loput suurelta osin tuulivoimaa ja lämmön ja sähkön yhteistuotantoa.

Sosiaalidemokraatit äänestivät tavoitetta vastaan. Puolueen suhde ydinvoimaan on monimutkainen mutta ei täysin kielteinen.

Kristersson ei malttanut olla piikittelemättä oppositiopuoluetta:

”Tiedän, että sosiaalidemokraatit haraavat vastaan, mutta tässä käy lopulta kuten EU:n ja Naton kanssa: se on vaikeaa heille, mutta lopulta he muuttavat mieltään. Myös ydinvoimasta.”

