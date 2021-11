Keskusta vaatii kohtuullisuuden kunnianpalautusta, linjasi puoluevaltuusto viikonloppuna. ”Kerskakulutuksesta kohtuullisuuteen” -linjaus on osa puoluevaltuuston laajempaa kannanottoa, jolla keskusta haluaa eroon ”yhden ratkaisun ympäristöpolitiikasta”.

”Nykyisen kaltainen kertakäyttökulttuuri on tullut tiensä päähän. Kestävä yhteiskunta ei tuhlaa arvokkaita raaka-aineita, vaan kierrättää ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti”, keskusta linjaa.

Keskusta ilmoittaa suhtautuvansa kriittisesti ”Black Fridayn” kaltaisiin markkinointikampanjoihin, ”joiden perimmäinen tavoite on saada ihmiset ostamaan mahdollisimman paljon miettimättä todellisia tarpeitaan”.

”Median ja mainostajien tulee kantaa enemmän vastuuta ympäristöllisestä kestävyydestä”, puolue vaatii.

Puolue toivoo yleisesti paluuta kestävämmän kulutuksen aikaan.

”Tuotteiden laadulle ja kierrätettävyydelle on asetettava kunnianhimoiset kriteerit Suomessa ja EU-tasolla. Pikamuoti nykymuodossaan on saatava loppumaan. Laitteiden ja kodinkoneiden käyttöikää on pidennettävä ja korjaamisesta on tehtävä kannattavaa. Myös rakentamisessa on pyrittävä mieluummin sadan kuin muutaman vuosikymmenen ratkaisuihin.”

”Ruokahävikki on yhteiskuntamme häpeätahra, josta on päästävä eroon. Pitkälle jalostettujen tuotteiden pois heittäminen kuvaa irvokkaalla tavalla nykyisen kulutuskulttuurin kestämättömyyttä.”

Sosiaalinen media ja teknologiset sovellukset mahdollistavat tuotteiden jakamisen entistä helpommin, puolue tuo esiin positiivisena puolena.

”Kaikkea ei kannata ostaa ja omistaa itse. Kuntiin, kyliin ja taloyhtiöihin voidaan hankkia yhteisiä autoja, polkupyöriä, ompelukoneita ja vaikka painepesureita. Poliittisilla päätöksillä tulee edistää jakamiseen perustuvien yritysideoiden syntymistä ja kannattavuutta.”

Ilmastokannanotto

Samalla keskusta ”irtisanoutuu vaihtoehdottomasta ympäristöpolitiikasta”. Puolueen mukaan ilmastokriisin ratkaisuun tarvitaan ”yksisilmäisyyden” sijasta monipuolisia ja hajautettuja ratkaisuja.

”On epärehellistä ajatella, että ilmastonmuutosta torjuttaisiin sillä, että Suomi lopettaisi omien luonnonvarojensa kestävän käyttämisen. Tällöin ympäristövaikutukset siirtyisivät pois näkyvistä maamme rajojen ulkopuolelle”, puolue linjaa muun muassa metsätalouteen viitaten.

”Suomalainen maa- ja metsätalous tulee nähdä osana ilmastonmuutoksen ratkaisua, ei ongelmana. Ruoantuotannon ketju pellolta pöytään koskettaa kaikkia. Tuotannon aiheuttamia päästöjä on vähennettävä niin, että muutos on kannattavaa viljelijöille, eikä kustannustaakkaa kohdisteta pelkästään alkutuotantoon.”

Puolueen mukaan elinkeinoelämää sekä kulutustottumuksia on uudistettava ympäristön kannalta kestäviksi, mutta siten, että samalla huolehditaan ihmisten ja yhteisöjen välisestä oikeudenmukaisuudesta sekä julkisesta taloudesta.

”Ihmisten on koettava toimet reiluiksi ja parempaa huomista rakentaviksi. Politiikassa tulee tuhon sijaan kylvää toivoa, sillä toivo muuttuu toiminnaksi”, puolue uskoo.

”Ripeä siirtymä fossiilisista luonnonvaroista uusiutuviin on välttämätön. Polku ilmastokestävään yhteiskuntaan on rakennettava kustannustehokkaasti ja siten, että suomalaiset yritykset saavat siitä kilpailuetua.”

Keskustan tavoitteena on kasvattaa energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta.

”Hajautettu, uusiutuviin lähteisiin perustuva energiatuotanto lisää myös kriisinkestävyyttä.”

Nykyisen päästökaupan rinnalle tarvitaan keskustan mukaan toimivat hiilimarkkinat hiilensidonnan vahvistamiseksi.

”Viljelijät ja metsänomistajat voisivat hyötyä hiilen sidontaa edistävistä toimista myös taloudellisesti. Tähän tarvitaan kansalliset ja kansainväliset pelisäännöt. Yhdyskuntajätteen ja maatilojen biokaasutuotanto tuo kolminkertaisen hyödyn: päästöt vähenevät, ravinteet kiertävät aiempaa paremmin ja samalla tuotetaan uusiutuvaa energiaa.”

Keskustan mukaan ”runsaslajinen, vastuullisesti hoidettu ja hiiltä sitova metsä on keskeinen keinomme hidastaa ja torjua ilmastonmuutosta”.

