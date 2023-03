Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haastoi pääministeri Sanna Marinia (sd) hallituksen toiminnasta nykyisen eduskunnan viimeisellä kyselytunnilla torstaina. Purra puhui terveydenhuollon ongelmista, huoltosuhteen heikkenemisestä sekä tietysti valtion velkaantumisesta.

”Valtionvelka on räjähtänyt käsiin, ja lainaa pitää ottaa, jotta edes koroista selvitään. Kotitalouksien ostovoima on ennätysalhaalla: kaikki maksaa liikaa. Terveydenhuollossa on valtavia ongelmia”, Purra listasi.

Purran mukaan hallitus pyrkii parantamaan huoltosuhdetta tuomalla tilalle ”maahanmuuttoa kehitysmaista”, minkä Purra sanoo heikentävän huoltosuhdetta entisestään.

”Suomi vajosi virallisesti taantumaan. Vienti ei vedä, ja ihmisten rahat ovat vähissä. Tämä on kautenne tulos. Kertokaa nyt rehellisesti, oletteko tyytyväisiä tuloksiin?” Purra tivasi Marinilta.

Pääministeri Marin vetosi vastauksessaan kriiseihin, joita Suomi on kohdannut kuluneella hallituskaudella. Marinin mukaan hallitus on silti saanut toteutettua 90 prosenttia hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista.

”Itse olen ylpeä siitä työstä, mitä hallitus on tehnyt. Hoitanut näitä historiallisia, vaikeita aikoja mielestäni kunnialla ja samanaikaisesti panostanut koulutukseen, nostanut ihmisten toimeentuloa, esimerkiksi sosiaaliturvan kautta, tehnyt historiallisen sote-uudistuksen, laajentanut oppivelvollisuutta”, Marin listasi.

Purra ei vastausta niellyt, vaan totesi, että hallitus on kriisioloissakin ajanut hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteitaan. Purra sätti puheenvuorossaan vasemmistopuolueita verojen nostamisesta ja ”maailmanparannuspolitiikastaan”. Tosin hän myös kiitti hallitusta sen turvallisuuspoliittisista ratkaisuista.

Marin vastasi kritiikkiin korostamalla, että oppositio on tukenut useita hallituksen tekemiä uudistuksia, kuten poliisien määrän lisäämistä, sisäiseen turvallisuuteen panostamista ja teiden korjaustöiden edistämistä. Marin alleviivasi myös sote-uudistuksen viemistä maaliin, oppivelvollisuuden laajentamista ja Nato-jäsenyyden hakemista.

”Kyllä kaikki nämä päätökset ja asiat ovat sellaisia, jotka on tehty nimenomaisesti Suomen ja suomalaisten hyväksi. Yhteisellä asialla me tässä olemme toivottavasti kulkeneet”, Marin sanoi.