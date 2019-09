Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) joutui puolustamaan Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja omaa toimintaansa eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra nosti esiin Ranskan, Saksan, Italian ja Maltan sisäministerin maanantaina sopivan väliaikaisen taakanjaon Välimeren yli tulevien siirtolaisten osalta. Suomi oli EU:n puheenjohtajamaana mukana laatimassa sopimusta.

Purran mukaan sopimuksella itse asiassa lisätään hukkumiskuolemia houkuttelemalla siirtolaisia merelle.

”Jo kansainvälisen merioikeuden mukaan ketään ei saa jättää hukkumaan, tästä on kyse”, Ohisalo vastasi.

Ohisalo korosti samalla, että kyseessä on väliaikainen mekanismi.

”Paraikaa olemme lisäämässä muun muassa Frontexin resursseja. Kysyitte aiemmin, että kuinka paljon jatkossa Suomeen tulisi ihmisiä. Hallitus ei ole vielä linjannut tätä päätöstä vaan tästä keskustelemme yhdessä. EU-puheenjohtajakauden tavoitteena nimenomaan on, että tällaista väliaikaista mekanismia voidaan rakentaa ja siihen etsitään niin paljon jäsenvaltioita kuin tästä tilanteesta saadaan kasaan. Suomi miettii myöhemmässä vaiheessa, olemmeko lähdössä mekanismiin mukaan.”

EU on pitkään ollut ongelmissa Välimereltä pelastettujen siirtolaisten kanssa, koska Välimeren rannikon maat katsovat kuormittuvansa liikaa ja muut jäsenmaat ovat vastahakoisia ottamaan heitä vastaan. EU:n pienin maa Malta on aloitteellinen asiassa, koska se sijaitsee Libyasta Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisreitin varrella.

Italia irtautui ex-sisäministeri Matteo Salvinin kaudella Maltan kanssa aiemmin harjoittamastaan sopimuksesta, jonka mukaisesti se otti Maltalle rantautuvat siirtolaiset vastaan. Käytännön loputtua Maltakin on ottanut pelastusaluksia vastaan vain, jos muut EU-maat ovat sitoutuneet vastaanottamaan niiden kuljettamat siirtolaiset. Nyt, kun Italiassa on jälleen valta vaihtunut, tilanteen ratkaiseminen on helpottunut.

Perussuomalaiset vaati kyselytunnilla hallitusta valmistautumaan siihen, että vuoden 2015 siirtolaiskriisi uusiutuu. Riikka Purra muistutti, että muut Schengen-maat ovat ottaneet rajatarkastuksia käyttöön.

”Meillä ei ole minkäänlaisia perusteita ottaa turvapaikanhakijoita vastaan Ruotsista. Ei ollut vuonna 2015 eikä ole nytkään”, hän sanoi.

Ohisalo huomautti tilanteen muuttuneen.

”Turvapaikanhakijoiden määrähän laskee koko ajan, kun perussuomalaiset ovat lähteneet hallituksesta. Sisäisinä siirtoina on tällä kaudella tullut 13 ihmistä.”

Myös Eurooppa-ministeri Tytti Tuppuraisen (sd) erityisavustaja Emilia Tervonen muistuttaa perussuomalaisten istuneen hallituksessa vuonna 2015.

”Aina kun perussuomalaiset puhuu kauhistellen vuodesta 2015, on hyvä muistaa, että perussuomalaiset olivat itse hallituksessa vuoteen 2017. Myös vuonna 2015.”