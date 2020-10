Tällä hetkellä ei ole ennustetta siitä, koska saavutetaan koronan jonkinlainen seuraava epidemiahuippu.

Näin vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen Uuden Suomen kysymykseen siitä, milloin toinen epidemia-aalto arviolta saavuttaisi huippunsa.

Vielä viime keväänä puhuttiin paljon siitä, miten ensimmäisen aallon epidemiahuippu ajoittuu. Nyt Puumalainen kuitenkin pitää koko kysymyksenasettelua ongelmallisena, koska taustalla on ajatus siitä, että ”korona tulisi jostain ulkopuolelta, aiheuttaisi epidemia-aallon ja lähtisi pois”.

Julkisuudessa on aiemmin arvioitu, että korona on keskuudessamme vähintään siihen saakka, kunnes koronaa vastaan saadaan rokote.

”Olemme kuitenkin tällä hetkellä vielä tämän pandemian aika alkuvaiheessa. Infektiopaine on koko ajan olemassa”, Puumalainen vastasi Uudelle Suomelle THL:n tiedotustilaisuudessa tänään.

Puumalaisen mukaan se, kuinka paljon nähdään tautitapauksia, riippuu siitä, kuinka paljon torjuntatoimilla onnistutaan hidastamaan epidemian leviämistä.

”Ei ole olemassa mitään yksittäistä ennustetta siitä, koska saavutetaan jonkinlainen epidemiahuippu, vaan kysymys on siitä, onnistummeko hillitsemään epidemiaa niin, että tautitapausten määrä on mahdollisimman pieni ja terveydenhuollon kuormitus on mahdollisimman alhainen.”

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen puolestaan arvioi Iltalehdelle, että huippu tulee Suomessa sitten, kun epidemian hallinta pettää. Hänen mukaansa matkalla kohti huippua ollaan siinä vaiheessa, kun suuri osa tartunnoista jää havaitsematta. Järvisen mukaan tautihuippu ei ole näkyvissä, eikä tällä hetkellä pysty lainkaan sanomaan, milloin toinen aalto saavuttaa huippunsa.