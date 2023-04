RKP on ratkaisevassa asemassa, kun Suomeen sorvataan uutta hallitusta. Hallitustunnustelijana aloittavan Petteri Orpon (kok) vaihtoehdot ovat joko perusporvaripohja tai sinipunapohja vahvistettuna pienemmillä puolueilla.

Perusporvarihallituksessa olisivat mukana kokoomus ja perussuomalaiset, sinipunassa kokoomus ja SDP.

Orpon palapeliä mutkistaa se, että vihreät ja etenkin keskusta ovat haluttomia lähtemään hallitukseen vaalitappion jälkeen, joten ratkaisijan paikalle nousevat kristillisdemokraatit (KD) ja erityisesti RKP. Ilman niitä ei saada kasaan kumpaakaan hallituspohjaa, jos sekä keskusta että vihreät todella jäävät oppositioon olettaen, että kokoomus ei ota vasemmistoliittoa hallitukseen. Kokoomus tuskin lähtisi sinipunaan, jossa SDP ja vasemmistoliitto saisivat yhdessä 54 paikkaa kokoomuksen 48 paikkaa vastaan.

Sanna Marinin (sd) uutispommi pääsiäisen alla nosti piirun verran sinipunan osakkeita, kun jyrkän vasemmistolaista linjaa etenkin vaalien alla vetänyt Marin väistyy puolueensa johdosta syksyllä. Kuvaavaa on, että Marin mainitsi Orpon välittömästi yrittäneen soittaa hänelle, kun tieto Marinin tiedotustilaisuudesta tuli julki. Tuolloin Marinin vielä odotettiin kertovan pikemminkin jotakin SDP:n hallitushaluista.

Väistyvä Marin kuitenkin vetää SDP:n neuvottelut hallituskuviossa, ja jo vaalituloksen perusteella on silti todennäköisempää, että ensimmäisinä maaliin tulleet kokoomus ja perussuomalaiset niin sanotusti yrittävät ensin. Mukaan tarvittaisiin KD ja RKP, jolloin kasaan saataisiin 109 paikan enemmistö.

Kovaa puhetta RKP:stä

Vaikka RKP on yleisen hokeman mukaan aina valmis hallitukseen, se ei koskaan ole ollut hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Esimerkiksi RKP-konkari Eva Biaudet sulki eilen tiistaina yhteistyön mahdollisuuden perussuomalaisten kanssa kokonaan, kertoi Helsingin Sanomat.

Myös RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin puheet olivat kovia, joskaan eivät ihan yhtä kovia. Ilta-Sanomat kysyi Henrikssonilta, voivatko perussuomalaiset ja RKP olla samassa hallituksessa.

”Olen aikaisemminkin sanonut, että se on hyvin epätodennäköistä ja RKP ei lähde sellaiseen hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Siinä me pysymme”, Henriksson vastasi tiistaina Ilta-Sanomille.

Voisiko siis olla löydettävissä yhteinen sävel niin, että RKP voisi olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa?

”Jos he pakittavat näissä meille keskeisissä kysymyksissä – me emme omasta arvopohjastamme luovu – niin silloin se ei ole mahdotonta, mutta sinne on varmasti pitkä, pitkä tie”, Henriksson vastasi.

Vielä samana iltana Ylen A-studiossa Henriksson totesi, että molemmissa hallituspohjissa on ”puolensa ja puolensa”. Sinipuna on hänen mukaansa ”yksi varteenotettava vaihtoehto”.

Perussuomalaisten (PS) puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi heti tiistaina RKP:n ”nihkeitä linjauksia” Twitterissä. Hänen mielestään linjaus, ettei RKP lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa, on käytännössä sama kuin vasemmistolla, joka on torjunut hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa kokonaan.

”Koalitiohallitus tekee kaikille sen osapuolille riittävän sopivaa politiikkaa. Jos PS olisi hallituksessa, myös meidän tavoitteisiimme sopivaa. Aika no-brainer?” Purra tviittasi tiistai-iltana.

Perussuomalaisiin jo pidempään torjuvasti suhtautunut RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz puolestaan sanoi viime viikolla Iltalehdelle pitävänsä sinipunahallitusta todennäköisempänä vaihtoehtona kuin perusporvarihallitusta. Hänen mukaansa edellinen hallitus henkilöityy Mariniin ja lisäksi Marinin väistyminen poistaa ”ehkä tietyt henkilösuhteisiin liittyvät haasteet”. Marinin ja Orpon välit eivät tiettävästi ole erityisen hyvät.

Samassa Iltalehden Suoraan asiaan -ohjelmassa RKP:n eduskuntaryhmää viime kaudella johtanut Päivi Räsänen arvioi, että perusporvaripohja olisi KD:lle helpompi hallitusvaihtoehto, mutta korosti, että KD on tottunut tekemään yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Räsäsen mukaan ”on sellaisia kiperiä arvopohjaisia kysymyksiä, joissa hiukan epäröin tätä sosialidemokraattien linjaa, mutta mielellään näistä varmasti keskustellaan kaikkien kanssa”.

KD on ollut mukana Ahon sekä Kataisen ja Stubbin hallituksissa. Kataisen sixpack rakentui vuonna 2011 sinipunalle, jossa olivat mukana vihreät, RKP, vasemmistoliitto ja KD. Laajan pohjan hallituksella oli hankalaa. Nyt kokoomus, SDP, RKP ja KD voisivat saada kasaan enemmistöhallituksen 106 paikalla, mikä on ohut enemmistö. Hyvä kysymys on myös se, lähtisikö SDP kantamaan raskasta hallitusvastuuta tuollaiseen kokoonpanoon.

Näin kokoomus pitelee PS-ovea auki

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen kertoi tiistai-iltana Ilta-Sanomille, että tällä hetkellä kokoomuksen kaikki kysymykset rakentuvat ”talouden tilannekuvan päälle”. Viime eduskuntavaalien jälkeen hallitustunnustelija Antti Rinne (sd) rajasi perussuomalaiset pois tiukalla ilmastokysymyksellä:

”Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?”

Kokoomus joutuu muotoilemaan kysymyksensä niin, että ovi perussuomalaisille pysyy auki turvatakseen asemiaan hallitusneuvotteluissa. Onkin mielenkiintoista nähdä, onko ilmasto tällä kertaa lainkaan mukana hallitustunnustelijan kysymyksissä ja miten niissä huomioidaan EU ja työperäinen maahanmuutto, joissa perussuomalaiset vetävät muista puolueista eriävää linjaa.

Juuri niihin viittasi RKP-johtaja Henriksson toistuvasti tiistaina. Ylen A-studiossa hän avasi, mitä tarkoittaa, ettei RKP lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa.

”Emme voi ajatella, että Suomi jotenkin EU-kysymyksissä olisi toisenlaisella kannalla kuin mitä nyt on oltu. Emme voi ajatella ilmastokysymyksissä sitä, että mentäisiin taaksepäin. Meille on mahdotonta ajatella, että me saataisiin yritysten tarvitsema työvoima – ja se työvoimapula, joka meillä nyt on – ratkaistua ilman työperäistä maahanmuuttoa. Ja me emme tietenkään myöskään halua sellaista hallitusta, joka jotenkin kyseenalaistaa Suomen kaksikielisyyden. Tässä nyt vain muutama esimerkki”, Henriksson luetteli A-studiossa.

Näissä kysymyksissä RKP:n ja perussuomalaisten on todella vaikea päästä samalle sivulle.

Asemansa tiedostavan RKP:n puheet ovat kovat, mutta uskaltaisiko hallitusvastuuseen tottunut puolue todella estää perusporvarihallituksen syntymisen? Pahimmassa tapauksessa sille voisi käydä kuin kokoomukselle viime eduskuntavaalien jälkeen. Tuolloin neuvotteluasemaansa luottanut kokoomus jäi rannalle, kun kaikkien yllätykseksi Antti Rinne sai sittenkin houkuteltua rökäletappion kärsineen keskustan hallitukseen – olkoonkin, että sininpunan talouslinjasta olisi tullut joka tapauksessa kova vääntö.

Vastaava yllätysveto Petteri Orpolta olisi RKP:lle lopulta se kaikkein suurin katastrofi.