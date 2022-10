Opposition kansanedustajien lakialoite syntyperäisten Suomen kansalaisten nimittämisestä tärkeisiin virkoihin herättää tyrmistystä.

Kokoomuksen Jari Kinnusen johdolla tehdyssä lakialoitteessa pyritään varmistamaan, että valtion kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeisiin virkoihin ei jatkossa voida nimittää kuin ”sellaisia Suomen kansalaisia, joilla ei ole taikka ei ole ollut jonkin toisen maan kansalaisuutta”. Näihin virkoihin ei lakialoitteen perusteella voisi nimittää myöskään henkilöä, joka ”on tai on ollut kansalaisuudeton”.

”Maailman turvallisuustilanne on muuttunut. Valtiot ovat aina sijoittaneet henkilöitä niihin maihin, joissa ne ovat katsoneet olevan tarvetta päästä vaikuttamaan kohdeyhteiskunnan kehitykseen sen sisältä. Näin on ollut ja näin valitettavasti on jatkossakin, vaikka Suomi ei näin toimisikaan”, Kinnunen ja muut allekirjoittajat Timo Heinonen (kok), Pauli Kiuru (kok), Jukka Kopra (kok), Heikki Autto (kok), Veijo Niemi (ps) ja Sheikki Laakso (ps) toteavat lakialoitteessa.

Heistä tosin Timo Heinonen kertoo nyt Twitterissä poistaneensa allekirjoituksensa.

”Ei ollut tarkoitus ainakaan minulla kohdentaa sitä näin. Etsittävä ratkaisu esimerkiksi puolustusvoimien puolella käytössä olevalla tavalla”, Heinonen tviittaa.

Näin aloitteessa vaaditaan

Allekirjoittaneet vaativat, että Suomessa on tehtävä strateginen valinta ennalta estää muun muassa salaisten tietojen, kriittiseen infrastruktuuriin sekä henkilötietoihin liittyvien tietojen joutuminen väärinkäytön kohteeksi.

”Valtion virkamieslaissa on lueteltu joukko virkoja, joihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Määritelmä on epätarkka, sillä siinä ei mainita mitään kaksoiskansalaisuuden omaavista eikä kansalaisuudettomista henkilöistä. Tilanne on kestämätön.”

Allekirjoittajat puhuvat ongelmasta, joka tulee esiin jo esimerkiksi poliisikoulutuksen hakuvaiheessa.

”Henkilöä ei voida olla ottamatta pääsykokeisiin, vaikka hänellä on myös muun maan kuin Suomen kansalaisuus. Kansalaisuudettomuuden hyväksi käyttäminen on mahdollista virkoihin soluttautumisen tarkoituksessa. Ulkomaalaisesta saattaa tulla Suomen kansalainen eräiden edellytysten täyttyessä, vaikka hän olisi saapunut maahan alun perin oman ilmoituksensa perusteella ja vailla minkään maan kansalaisuutta.”

Tyrmistys leviää

Lakialoite on herättänyt pöyristystä. Esimerkiksi hallituspuolue vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo, että aloitteessa mennään tunkkaisuus, ei turvallisuus edellä.

”Liberaalin demokratian näkökulmasta absurdi ehdotus, ja jo oletuksiltaan kummallinen. Eihän syntyperäisyys takaa, etteikö voisi olla ulkovallan asialla”, Harjanne tviittaa.

Myös hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson tyrmää aloitteen.

”Juuri tämänkaltainen politiikka ja retoriikka on monissa maissa synnyttänyt syvää näköalattomuutta, pahoinvointia ja ihmisten välisiä kuiluja. Meillä ei ole varaa tällaiseen. Synkkää, kokoomus”, Andersson tviittaa.

”Tällä viestitään merkittävälle määrälle suomalaisia, että riippumatta siitä, miten olet kotiutunut, opiskellut, työllistynyt tai yrittänyt, niin sillä ei ole mitään väliä. Olet aina ulkopuolinen, vähempiarvoinen, erilainen.”

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) valtiosihteeri Juho Orjala katsoo, että aloite on rasistinen.

”Kokoomuksen rasistisella lakialoitteella pyritään estämään muiden kuin ’syntyperäisten suomalaisten’ nimittäminen poliiseiksi ja tärkeisiin virkoihin”, Orjala tviittaa.

Myös politiikan tutkija Johanna Vuorelma pitää lakialoitetta harvinaisen epäonnistuneena.

”Tarvitsemme tärkeisiin virkoihin jatkossa enemmän, ei vähemmän sellaisia ihmisiä, joilla on sukujuuret muualla kuin Suomessa. Myös presidentiksi pitäisi olla mahdollisuus muillakin kuin syntyperäisillä kansalaisilla”, Vuorelma tviittaa.

