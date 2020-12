Todistusaineisto puhuu kasvavissa määrin oireyhtymän eli niin sanotun pitkän covidin puolesta, toteaa tutkimusprofessori Markus Perola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Hän pohtii blogissaan, mitä niin sanotusta ”long covidista” tiedetään ja ovatko pitkään jatkuneet koronaoireet oma tautinsa.

LUE SEURAAVAKSI:

Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii Perolan mukaan vielä kliinistä tutkimusta ja seurantaa, ennen kuin varsinaisia hoitokäytäntöjä voidaan suositella. Oireyhtymää ei tule kuitenkaan vähätellä.

Virustautien pitkäaikaisia vaikutuksia tunnetaan vähän. Vaikutukset voivat kestää Perolan mukaan sairastuneilla pitkään, pahimmillaan koko loppuelämän.

LUE MYÖS:

”Taudin seurannan kannalta ollaan varsin varhaisessa vaiheessa, joten on vielä vaikea kuvata tieteellisellä tarkkuudella, mikä on keskimääräinen pitkittyneiden oireiden kesto, eteneminen ja vaimeneminen. Onneksi näyttää siltä, että pitkäaikaisia oireita kokee vain vähemmistö koronavirustaudin sairastaneista”, Perola toteaa blogissaan.

Hän nostaa esiin vielä julkaisemattoman tutkimuksen Britanniasta. Sen tulosten mukaan noin yksi 20 koronaviruspotilaasta oireilee yli 8 viikkoa diagnoosin saamisen jälkeen. Todelliset osuudet siitä, selvinnevät kuitenkin hänen mukaansa vasta myöhemmin.

Tällaisia oireet voivat olla

Pitkäaikaisoireita voi aiheutua covidin tai sen liitännäissairauksien seurauksena. Myös rankat sairaalahoitojaksot sekä taudin tai karanteenin aiheuttama passiivisuus altistavat potilaita fyysisille ja psyykkisille oireille.

”Ensioireeksi osalle sairastuneista on tullut maku- ja hajuaistin menetys, joka saattaa kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Oireen on esitetty liittyvän taudin tarttumistapaan nenän limakalvoilta, jossa sijaitsevat ihmisen hajuhermot. Hermostollisista niin sanotun pitkän covidin oireista ehkä puhutuin on ’aivosumu’, eli hyvin monimuotoinen neurologinen oireisto, johon liittyy muun muassa sanojen hakemista, keskittymisvaikeuksia ja ongelmia muistin kanssa. Sairastuneilla on esiintynyt myös univaikeuksia, aloitekyvyttömyyttä sekä aaltoilevaa yleistä jaksamattomuutta”, Perola listaa.

Covid-potilailla on esiintynyt myös autonomisen hermoston oireilua, kuten ruoansulatusoireita, sydämen tykyttelyä ja hengitysoireilua. Pitkäkestoiset hengitysoireet voivat liittyä Perolan mukaan hermostolliseen vaurioon tai koronavirusinfektion aiheuttamaan keuhkovaurioon. Joskus taustalla voivat vaikuttaa myös sydän- tai verenkierto-ongelmat.

”Sydän- ja verisuonitautioireita sairastaneilla koronapotilailla on raportoitu verenpaineen vaihtelua sekä sydämen nopeaa rytmiä, joka tuntuu sydämentykyttelynä. Oireet voivat johtua autonomisen hermoston vaurioista, mutta koronavirus voi saada myös aikaan tulehduksia sydänlihaksessa, -pussissa tai verisuonissa.”

”Koronavirukselle ovat ominaisia myös veren hyytymisjärjestelmän poikkeavuudet, joiden taustalla voivat vaikuttaa varsinaisten aivojen tulehdusreaktioiden lisäksi pienet veritulpat hermostossa. Samasta syystä koronavirus altistaa – onneksi harvemmin – myös aivoveritulpille ja niiden aiheuttamille komplikaatioille.”