Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi tiistai-iltana jäävänsä tehtävästään perhevapaalle tammi-helmikuuksi, tarkemmin 6.1.–28.2. väliseksi ajaksi. Hän eroaa siis puolustusministerin tehtävästä kyseiseksi ajaksi.

”Puolustusministerin tehtävät hoitaa tuona aikana toinen henkilö. Isänmaan turvallisuus tulee tuolloinkin olemaan hyvissä käsissä”, Kaikkonen kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

”Tarkoitukseni on palata nykyisiin tehtäviini 1. maaliskuuta, jolloin meillä on mahdollisuus saada lähipiiristämme apua vauvan kotihoitoon.”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kuvaa Kaikkosen päätöstä hienoksi ja kertoo esittävänsä tämän sijaiseksi, ”nykyisen tehtävänsä ohella”, hallituksen pitkäikäisintä keskustaministeriä Mika Lintilää. Lintilä on hallituksen elinkeinoministeri.

”Tärkeintä tänä aikana on jatkuvuus ja se, että asiat hoituvat”, Saarikko perustelee Lintilän kaksoissalkkua.

Kaikkosen kirjoituksen mukaan ”puolustusministerin työ on tärkeä ja arvokas tehtävä”.

”Olen sitä parhaan taitoni mukaani hoitanut. Monessa kohtaa se on tarkoittanut pitkiä päiviä ja lukuisia työmatkoja. Kotijoukoilta tämä on vaatinut venymistä. Meillä on kaksi pientä lasta, kaksivuotias ja kotihoidossa oleva kohta puolivuotias vauva”, ministeri kirjoittaa.

”Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Puolisoni on saanut uuden työpaikan, jossa hän aloittaa tammikuun alussa. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia. Lapset ovat pieniä vain hetken, ja haluan muistaa sen muutenkin kuin vain valokuvista.”

Kaikonen kirjoittaa, että jokainen perhe tehkööt itselleen sopivimmat ratkaisut.

”Tämä on meidän ratkaisumme. On hienoa, että Suomessa on mahdollisuus tasata perhevapaita vanhempien kesken ja mielelläni tätä oikeuttani edes jonkin verran käytän. Enkä laita ollenkaan pahakseni, jos tämä voi hiukankin rohkaista joitakin muitakin isiä perhevapaisiin.”

Puolustusministeri saa hallituskumppaneilta kehuja ratkaisustaan. Liikenneministeri Timo Harakka (sd) kuvaa tätä jopa ”globaaliksi esikuvaksi”.

”On merkittävää, että vaativimmasta tehtävästä vaativimpana aikana hän valitsee perheen”, Harakka kirjoittaa.

