Etiopian ulkoministeriö on reagoinut voimakkaasti Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kommentteihin. Haavisto kertoi EU:n ulkoasiainvaliokunnalle Etiopian Tigrayssa meneillään olevasta konfliktista tiistaina.

Iltalehden siteeraaman uutistoimisto AP:n uutisen mukaan Haavisto kertoi Etiopian johdon vannoneen ”pyyhkivänsä tigraylaiset pois” sadaksi vuodeksi. Haaviston kertomasta ei kuitenkaan selviä kuka Etiopian edustajista olisi lausunut etnisten tigraylaisten pois pyyhkimisestä.

Tigray on Etiopian pohjoinen alue, joka on aseellisessa konfliktissa muun Etiopian kanssa.

Etiopian ulkoministeriö syyttää Haavistoa nyt ”järjettömistä” kommenteista, joita ministeriö pitää ”vastuuttomina ja epädiplomaattisina”.

Ulkoministeriön mukaan Haavisto matkusti huhtikuun alkupuolella EU:n korkean edustajan Josep Borrellin valtuuttamana Addis Abebaan, Etiopiaan ja keskusteli erityisesti Tigrayn kriisistä ja sen alueellisista vaikutuksista.

”Haavisto välitti Etiopiassa EU:n yhteiset viestit tilanteen rauhoittamiseksi: siviilien on saatava humanitaarista apua ilman rajoituksia, ihmisoikeusloukkaukset on selvitettävä perin pohjin, eritrealaisten sotilaiden on vetäydyttävä oman rajansa taakse, osapuolten on laskettava aseensa ja tigraylaisten kapinallisten ja hallituksen on aloitettava keskustelu”, ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan.

