Hallituksen puoliväliriihessä päättämä 35 miljoonan leikkaus hiertää hallituspuolueissa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) on vahvistanut, että summa sopeutetaan tieteestä.

”Marinin hallituksen ei tule leikata tieteestä ja tutkimuksesta. Sanon tämän hallituspuolueen edustajana. Politiikassa on mahdollista tehdä korjauksia tehtyjen valintojen suhteen. Nyt on sellainen hetki. 35 milj säästö on varmasti mahdollista löytää toiselta toimialalta”, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo Twitterissä.

Myös vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen kritisoi tiedeleikkausta ja näkee, että sillä heikennetään pohjaa, jolla Suomi pärjää tulevaisuudessa.

”Mielestäni niin ei pidä toimia. Se on vähän kuin sahaisi itseltään oksan alta”, Holopainen tviittaa.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen vastaa Honkasalolle, ettei mistään tarvitsisi leikata, ”jos olisi tehty ansiosidonnaisen porrastaminen ja muut toimet, jotka lisäävät työvoiman tarjontaa ja luovat talouskasvua”. Keskusta tavoitteli puoliväliriihessä muun muassa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan muutosta.

”Eli vasta sitten kun on kuritettu työttömiä tarpeeksi, voidaan olla leikkaamatta tieteestä ja tutkimuksesta? Tämä analogia ei nyt vain toimi, ei myöskään talouspoliittisesti. Viisas yhteiskunta katsoo pitkälle ja satsaa tieteeseen”, vastaa Honkasalo.

Leikkaukset. Jos ansiosidonnaista olisi porrastettu, ei tarvitsisi leikata, sanoo keskustan Petri Honkonen. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz muistuttaa perspektiivistä huomauttamalla, että ”kokonaisuus jää leikkauksienkin jälkeen kuitenkin reilusti plussalle”. Myös ministeri Saarikko sanoi hiljattain eduskunnassa, että kuluvan vaalikauden ”satsaus ja saldo korkeakoulutuksen euroissa on myönteinen”. Koko korkeakoulutuksen ja tieteen hallinnonalan euromääräinen satsaus Suomessa on Saarikon mukaan 3,38 miljardia euroa ja viime vuonna satsattiin 90 miljoonaa euroa lisää Suomen Akatemiaan.

”Tämä leikkaus on lyhytnäköinen ja sitä ei kyllä perustele mikään. Näin pitkän akateemisen uran omaavana tuntuu, ettei hirveän monilla poliitikoilla ole käsitystä siitä, kuinka ahtaissa taloudellisissa realiteeteissa Suomessa tutkimusta jo nyt tehdään”, vastaa Honkasalo.

”Muutama julkista taloutta vahvistavaa työllisyystointa lisää, niin toki helpottaisi”, vastaa Adlercreutz.

Hallitus päätti vaikeaksi äityneessä puoliväliriihessään 370 miljoonan euron leikkauksista vuonna 2023. Leikkaukset jakautuvat eri ministeriöihin. Säästöt ovat luonteeltaan pysyviä.

Tiedemaailma otti pöyristyneenä vastaan ministeri Saarikon viestin tiedeleikkauksesta. Hallitus linjasi puoliväliriihessään OKM:n leikkauksen kohdentamisesta tiede- ja kulttuuriministerin tontille OKM2-sektorille. Linjauksen mukaan nämä leikkaukset eivät kohdistu koulutukseen eivätkä opintososiaalisiin etuuksiin. Tilannetta vaikeuttaa se, että korona on syönyt Veikkaus-voittovaroja.

