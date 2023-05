Elokuvaohjaa Aki Kaurismäen uusin elokuva Kuolleet lehdet on palkittu Cannesin elokuvafestivaalin tuomaristopalkinnon eli Prix du juryn.

Kaurismäki kertoi kansainvälisessä tiedotustilaisuudessaan aikaisemmin viikolla, että Ukrainan sota vaikutti voimakkaasti elokuvan syntyyn. Ohjaaja kirjoitti Kuolleiden lehtien käsikirjoituksen pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime vuoden helmikuun lopulla.

Hän kertoo halunneensa tallentaa tämän ajanjakson Euroopan historiassa tuleville sukupolville.

”Sotaa ei voi jättää huomioimatta ja elokuva on ikuinen. Sikäli mikäli kukaan on enää katsomassa niitä myöhemmin. Periaatteessa elokuvat säilyvät jonkin aikaa, mutta mitä se on ikuisuuden rinnalla”, Kaurismäki vastasi kysymykseen siitä, miten Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut elokuvaan.

”Ajattelin, että tämä maailma tarvitsee nyt rakkaustarinoita. Slava Ukraini!”

Kaurismäki kertoi suhtautuvansa tulevaisuuteen varsin synkästi.

”Ainoa, mikä meillä on, on ihmisyys, eikä siitä ole paljoa jäljellä.”

Kaurismäki ei ollut paikalla Cannesissa vastaanottamassa palkintoa. Elokuvan pääosien näyttelijät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen välittivät ohjaajan kiitospuheen.

”On kunnia olla mukana Cannesissa. Merci et twist & shout.”

Aikaisemmin viikolla Cannesissa palkittiin elokuvassa esiintyvä Kaurismäen Alma-koira, joka sai Grand Jury Prizen.

Aki Kaurismäki on aikaisemmin palkittu Cannesissa vuonna 2016 ranskalaisten elokuvaohjaajien yhdistyksen Carrosse d’Or -palkinnolla. Vuonna 2011 Le Havre -elokuva palkittiin kansainvälisen elokuvakriitikoiden yhdistyksen Fédération Internationale de la Presse Cinématographiquen FIPRESCI-palkinnolla ja vuonna 2002 Mies vailla menneisyyttä voitti Grand Prix -palkinnon. Samana vuonna elokuvan naispääosaa näytellyt Kati Outinen palkittiin parhaana naisnäyttelijänä Cannesissa. Lisäksi Kaurismäen elokuva Kauas pilvet karkaavat sai vuonna 1996 Cannesissa ekumeenisen juryn erikoismaininnan.

