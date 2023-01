Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kommentoinut paketteja julkisuudessa. Arkistokuva.

Maataloustukipaketti. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kommentoinut paketteja julkisuudessa. Arkistokuva.

Maataloustukipaketti. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kommentoinut paketteja julkisuudessa. Arkistokuva.

Maatalouden uusi sähkö- ja lannoitetuki on lähtenyt lausuntokierrokselle. Määräaikaisella maatalouden sähkö- ja lannoitetuella korvattaisiin osittain sähkön ja lannoitteiden hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitys on kiireellinen johtuen lisätalousarvion aikataulusta, minkä vuoksi on jouduttu poikkeamaan lausuntoaikaohjeista. Lausuntoaika päättyy jo ensi tiistaina.

LUE MYÖS Tässäkö Sanna Marinin ja Annika Saarikon seuraava taistelu?

Hallitus päättää maatalouden sähkö- ja lannoitetuen lopullisesta sisällöstä lausuntokierroksen jälkeen. Kaikki viisi hallituspuoluetta kuitenkin tukevat pakettia, kävi ilmi tänään Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n järjestämässä vaalitentissä.

STT: Mittaluokka yli sata miljoonaa euroa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi tiistaina STT:lle, että maatalouspaketti ja sähkölaskun kertakorvaus haluttiin lausuntokierrokselle samaan aikaan. Maatalouden tukipaketti on suuruusluokaltaan STT:n mukaan yli sata miljoonaa euroa, mutta mittaluokka on kiinni energian hinnan kehityksestä. Lisätalousarvioneuvotteluissa on ollut määrä sopia myös tukipaketista hoitovelan purkamiseen.

Osaltaan sähkö- ja lannoitetuki varmistaisi kotimaisen tuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä tilanteessa, jossa tuotannon kannattavuus ja toiminnanharjoittajien maksuvalmius ovat heikentyneet. Tuottajahintojen nousu on kattanut kohonneita tuotantokustannuksia vain osittain.

Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena, ja kustannustukea voitaisiin myöntää valtiontukina, jotka ovat komission valtiontuen tilapäisiä Ukraina-kriisipuitteita koskevan tiedonannon ja Euroopan komissiolle tehtävän erillisen ilmoituksen mukaisia.

”Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että sähkötuki perustuisi aikaisempaan sähkönkulutukseen. Tuki korvaisi tietyn kynnysarvon ylittävän sähköenergian kustannuksen osittain. Tuki ei kohdistuisi edullisiin sähkösopimuksiin vaan ainoastaan kalliimpiin sähkön hintoihin”, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa todetaan.

”Maatalouden epäorgaanisten lannoitteiden markkinatilanne on ollut erityisen epävakaa kevättalvesta 2022 lähtien. Hintojen voimakkaat nousut ovat olleet hyvin poikkeuksellisia ja erityisen vaikeita viljelijöiden kannalta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kustannustukea, jolla korvattaisiin osittain kesäkuun alun 2022 jälkeen tehtyjen lannoitehankintojen korkeaa hintaa.”