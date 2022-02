Pekka Haaviston mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon analyysi Suomen turvallisuustilanteesta on yhä pätevä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) korostaa, että Suomi ja EU tukevat vahvasti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

”On myös selvää, että mikäli Venäjä nyt ryhtyy uusiin laajoihin sotilaallisiin toimiin, unionin vastaus tulee olemaan nopea, vahva ja koordinoitu yhdessä kumppaniemme kanssa”, Haavisto sanoi puheessaan vihreiden puoluevaltuuskunnalle lauantaina.

Hän katsoo, että Venäjä haluaa paluuta aikaan jota ei enää ole.

”Etupiiriajattelu ei kuulu nykypäivään. Jokaisella valtiolla on suvereeni oikeus päättää omasta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikastaan. Naton avointen ovien politiikan jatkuminen on myös Suomelle tärkeää ja Nato on julkisesti ilmoittanut pitävänsä kiinni tästä periaatteesta”, Haavisto korosti.

”Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa vuodelta 2020 todettiin seuraavaa: ”Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava.” Tämä arvio pätee mielestäni myös tähän päivään. Selonteoissa linjatut keinot ja tavoitteet vakauden edistämiseksi ovat edelleen relevantteja.”

Hän on hyvin samoilla linjoilla Münchenin turvallisuuskokouksessa lauantaina puhuneen Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

”Edessämme on räikeä yritys kansainvälisen järjestyksen uudelleenkirjoittamisesta. Vaikka Venäjä yrittää hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä, me olemme vastanneet yhdellä äänellä”, hän sanoi puheessaan Münchenissä lauantaiaamuna.

Samassa yhteydessä puhuneen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan vielä ei ole liian myöhäistä saada Venäjä muuttamaan toimintaansa.

”Moskova pyrkii estämään Natoa ottamasta uusia jäseniä. Se pyrkii kelaamaan historiaa taaksepäin ja luomaan oman vaikutuspiirinsä. Naton ovi pysyy avoimena. Tärkeintä on, että itsenäiset eurooppalaiset maat tekevät omat päätöksensä itsenäisesti. Niillä on myös oikeus olla hakematta Naton jäsenyyttä, kunnioitamme tässä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin päätöksiä enkä halua antaa näille maille neuvoja”, hän sanoi omassa puheessaan.