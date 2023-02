Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) katsoo, että myös Ruotsi hyötyisi siitä, että Suomi etenisi Naton jäseneksi.

”Pitää realistisesti muistaa se, että Suomen ja Ruotsin asemat eivät ole täysin identtiset. Suomella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, Ruotsilla on kaikissa tilanteissa Suomi itsensä ja Venäjän välissä. Palvelisiko edes Ruotsin etua se, että Suomi odottaisi, että molemmat maat hyväksytään samaan aikaan? Yhteinen etu on, että kumpikin maa kuuluu Natoon. Toiseksi paras vaihtoehto Ruotsinkin kannalta on se, että edes Suomi kuuluu Natoon”, hän arvioi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Halla-ahon mukaan Turkista Suomeen ja Ruotsiin tulevat viestit vaihtelevat nyt päivittäin ja viikoittain.

”Voi olla tarkoituksenmukaista, että sieltä lähetetään ristiriitaisia viestejä. On mahdollista, että vihjaukset Suomen jäsenyyden ratifioinnista ovat eräänlainen koepallo, jolla pyritään lyömään jonkinlaista railoa.”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta sai tällä viikolla valmiiksi odotetun mietintönsä Suomen Nato-jäsenyyttä koskevasta hallituksen esityksestä eli niin sanotuista Nato-laeista. Mietinnössä ja valiokunnan tiedotteessa linjataan, että ensisijainen tavoite on Suomen ja Ruotsin liittyminen puolustusliittoon yhdessä.

Halla-aho varoitti lauantaina, että Turkki saattaa nyt pyrkiä korottamaan Suomenkin Nato-jäsenyyden hintaa. Halla-aho katsoo, ettei uusiin vaatimuksiin tule enää taipua.

”Tämä kaupankäynti (Nato-jäsenyydellä) näyttää perustuvan siihen, että pyritään lypsämään eri asioita. Minun näkemykseni on se, että Suomen tulee toteuttaa se, mihin Suomi on sitoutunut yhdessä Turkin ja Ruotsin kanssa viime vuonna laaditussa pöytäkirjassa. Kaikkien Turkista tulleiden indikaatioiden mukaan Suomi on täyttänyt sen, mitä on luvannut. Suomen ei tule innokkaasti ruveta tarjoamaan muuta. Näkisin, että meillä ei ole paljon neuvoteltavaa Turkin kanssa eikä ole mieltä lähteä sellaiseen, että tarjottaisiin jotain, mitä Turkki voisi vielä haluta.”

Halla-aho kuulosti Ykkösaamussa hieman pessimistiseltä myös Unkarin suhteen. Unkari on Turkin lisäksi se toinen Nato-maa, joka ei vielä ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

”Minun saamani tiedon mukaan Unkari on luvannut aloittaa ratifiointiprosessin helmikuun lopussa, ja sieltä on arvioitu, että tämä ratifiointiprosessi kestäisi useita viikkoja. Olemme nähneet, että Unkari ei aina toimi näissä asioissa kuten me olemme odottaneet heidän toimivan. Nähtäväksi jää. Meille on hyvin epäselvää, miksi Unkarilla on kestänyt näin kauan tämän ratifiointiasian kanssa.”

Ulkoasianvaliokunnan johto linjasi perjantaina, että tavoitteena on sinetöidä Nato-lait Suomen osalta jo tällä vaalikaudella, ennen kevään vaalien aiheuttamaa istuntotaukoa. Halla-aho ei pidä tätä kovin poikkeuksellisena.

”Ennakoiva lainsäädäntö ei ole poikkeuksellista, ymmärtääkseni esimerkiksi Pohjois-Makedonia toimi samalla tavalla. On hiukan vaikea sanoa, onko tämä Suomessa poikkeuksellista, koska Nato-päätös on poikkeus, meillä ei ole oikein vertailukohtaa.”

