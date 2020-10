Eduskunnassa käsitellään parhaillaan valtion ensi vuoden budjettia. Oppositio arvosteli esitystä siitä, että hallitus jättää suuren laskun tuleville sukupolville.

Kokoomus hyväksyy kuluvan ja ensi vuoden velanoton, mutta pitää ongelmana sitä, että hallitus rakentaa koko vuosikymmenen velanoton varaan ja laiminlyö päätökset työllisyyden ja kestävän talouskasvun vauhdittamiseksi. Kokoomus muistutti ryhmäpuheenvuorossaan hallitusohjelmasta, jossa hallitus lupasi, ettei elä tulevien sukupolvien kustannuksella.

”Nyt lupaus on rumasti rikottu. Hallituksen velkaviisikko kasaa 60 miljardia lisätaakkaa veronmaksajien harteille”, ryhmäpuheenvuoron pitänyt Sari Sarkomaa (kok) sanoi eduskunnassa.

”Hallituksen budjettiesityksen pääviesti on hyytävä. Jo ennen koronaepidemiaa aloitettu vastuuton päätösten lykkäyslinja jatkuu. Hallitus jatkaa maamme jaloilleen pääsemiseen välttämättömien päätösten lykkäämistä, vaikka suomalaiset ovat kohdanneet sotien jälkeen pahimman kriisin.”

Perussuomalaisten Jari Koskela oli kokoomuksen linjoilla ja ihmetteli erityisesti keskustan toimia. Hänen mukaansa tuhansia yrittäjiä, työntekijöitä ja veronmaksajia joutuu kilometritehtaalle. Hän harmitteli, ettei hallitus uskalla leikata kehitysavusta ja maahanmuutosta. Koskela puhui myös ”ilmastotavoitteiden ylimitoittamisesta”.

”Energiapoliittiset linjaukset eivät suosi koko maata tasapuolisesti. Erityisesti ihmettelen keskustan toimia. Työkone- ja lämmityspolttoaineiden verotusta kiristämällä ajatte alas Suomen maaseutua. Polttoturpeen tuotannon alasajo on virhe. Onko teidän täysin väärin ajoitetuilla päätöksillänne, nykyisessä tilanteessa, varaa ajaa huoltovarmuutta varmistava ja toimiva ala alas?” Koskela kysyi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa.

Kristillisdemokraatit (kd) kiinnittävät erityistä huomiota vanhustenhoidon tilaan. Vaikka hallitus lisää rahoitusta hoitajamitoituksen toteutukseen, panostukset ovat kd:n mielestä liian pieniä tarpeeseen nähden. Kd myös muuttaisi omaishoitajien tuen verovapaaksi tuloksi.

Ryhmäpuheenvuorossa Antero Laukkanen (kd) huomautti, että ennätyssuuresta rahanjaosta huolimatta hallitus on poistanut talousarviosta avustuksen vähävaraisille ruoka-apua jakaville yhdistyksille. Laukkanen ihmetteli myös valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) aiempia puheita oppositiopuolueiden epäyhtenäisistä talouslinjauksista ja muistutti keskustaa siitä, että puolueen omat linjaukset ovat hyvin erilaisia muihin hallituspuolueisiin verrattuna.

Vanhanen nosti esiin verotuksen ja EU-paketin

Vanhanen totesi eduskunnassa, että Suomen kansantalouden menestyksen ratkaisee pitkälti se, miten Suomessa toimivat yritykset ja niiden verkostot kestävät kriisin yli ja saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä ja asiakkaiden muuttuneista tarpeista. Hän korosti, että koronakriisin hoito on nyt tehokkainta talouspolitiikkaa ja hallitus rakentaa budjetillaan kriisin yli siltaa yrityksille ja ihmisille. Osa tätä työtä on myös EU:n elpymisväline.

”Hallitus antaa marraskuun lopulla eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Selonteko kertoo, miten käytämme mahdollisimman vaikuttavasti EU:n elpymisvälineen tarjoamat investointien ja uudistusten mahdollisuudet. Nämä linjaukset viedään ensi vuoden alkupuolella täydennyksenä nyt annettavaan talousarvioon. Pidän Suomen edun mukaisena, että eduskunta näyttäisi omalta osaltaan vihreää valoa elpymisvälineen hyväksymiselle”, Vanhanen sanoi.

Vihreän siirtymän ja digitalisaation edistäminen muodostavat noin puolet elpymisvälineen investoinneista, joita tarvitaan uuteen aikaan loikkaamiseen.

”Koronan jälkeen on ajateltava asioita uusiksi. Esimerkiksi etätyö on lisääntynyt räjähdysmäisesti, koulutuksessa on otettu suuri digiloikka. Olemme keskellä työn sisällön murrosta. Se johtaa merkittäviin yritysrakenteiden muutoksiin ja pääomien uudelleen jakautumiseen globaalisti. Suomen ja Euroopan on menestyttävä tässä kisassa.”

Vanhasen mukaan hallitus määritteli julkisen talouden kestävyystiekartassa keskeiset toimenpidekokonaisuudet julkisen velan vakauttamiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Tähän tarvitaan valtionvarainministeriön arvion mukaan noin viisi miljardia euroa. Vanhasen mukaan toimenpiteitä ovat työllisyystoimet, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, julkisen talouden tuottavuus ja kustannusvaikuttavuus sekä sote-uudistus. Kestävyystiekartta viimeistellään kehysriihessä ensi keväänä.

”Koko vaalikaudella verotus hieman kiristyy, mutta ensi vuonna valtion verotuloja pienennetään hallituksen päätöksillä. Ansiotulojen verotuksen kiristymisen hallitus on pyrkinyt omilla päätöksillään minimoimaan. Ensinnäkin hallitus esittää yleistä ansiotason nousua vastaavaa indeksitarkistusta ansiotuloveroperusteisiin. Toiseksi hallituksen päätösten ansiosta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu nousee ensi vuonna vain 0,15 prosenttiyksikköä, vaikka lomautettujen määrän kasvu on tuonut menopaineita työttömyysvakuutusrahastolle. Kolmantena ja kaikkein merkittävämpänä verotukseen vaikuttavana toimena pidän kunnille ja sairaanhoitopiireille annettavaa tukea.”

Keskusta: Uusi työllisyystavoite puoliväliriiheen

Entinen keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni totesi puolueen ryhmäpuheenvuorossa, ettei nyt ole varaa ylenkatsoa mitään keinoa ihmisten työllistämiseksi. Keskustan mielestä Suomeen pitää saada 150 000 työpaikkaa lisää vuoteen 2027 mennessä. Kulmuni kysyi, onko oppositio valmis lähtemään kestävyysvajetyöhön ja aiheutti salissa siinä määrin äläkkää, että puhemies joutui huomauttamaan edustajia.

”Oletteko valmiita vahvistamaan taloutta? Onko teillä konkreettisia keinoja, kuinka velkaantumista taitetaan ja kestävyysvajetta pienennetään? Jos on, keskustan eduskuntaryhmä on valmis parlamentaariseen työhön talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin vahvistamiseksi”, Kulmuni sanoi.

LUE MYÖS:

Keskusta katsoo, että kevään puoliväliriihessä on päätettävä taas uusista työllisyystoimista, jotta vaalikaudelle asetettu uusi tavoite 80 000 työllisestä voidaan saavuttaa. Tavoite esimerkiksi 30 000 työllisestä puoliväliriihessä olisi keskustan eduskuntaryhmän mielestä paikallaan.

”Keskusta haluaa, että yritykset ovat samalla viivalla ja voivat sopia ilman kiellettyjen asioiden listaa. Kyllä suomalaiset osaavat sopia. Jos päättäjät eivät pääse eteenpäin paikallisessa sopimisessa, tapahtuu se meistä riippumatta”, Kulmuni sanoi.

Pääministeripuolueen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Antti Lindtman näpäytti kokoomusta ja nosti esiin puheenjohtajan Petteri Orpon sanat kymmenen vuoden takaa. Tuolloin Orpo kehui elvytystä todetessaan, että valtion annetaan velkaantua 13 miljardia.

”Viime viikon välikysymyskeskustelussa oikeisto-oppositio – kokoomus ja nyt myös perussuomalaiset vaativat vuorotteluvapaan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työttömien eläkkeiden leikkaamista. Onnellista on, etteivät nämäkään kuulu Marinin hallituksen esityksiin”, Lindtman sanoi.

”Yli 55-vuotiaden työllisyyden parantamisessa katseet kohdistuvat työmarkkinajärjestöihin. Sosialidemokraatit odottavat näistä neuvotteluista tasapainoista kokonaisuutta, joka voi tarkoittaa esimerkiksi ikääntyneempien työsuhdeturvan parantamista tai osaamisen päivittämistä. Sosialidemokraatit ovat valmiita puolustamaan turvallisia työsuhteita ja sopimusyhteiskuntaa.”