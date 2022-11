Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sai viime viikolla aikaan vilkkaan keskustelun, kun hänen vetämänsä työryhmä patisti poliittisia päättäjiä sitoutumaan kahden vaalikauden mittaiseen ohjelmaan julkisen talouden velkakehityksen oikaisemiseksi.

”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa Niemelä ylistää keskustelua mahtavaksi, vaikka ei ihan kaikkea kritiikkiä sulata.

”Kaikki palaute on arvokasta, ja on kuulunut sekä tyytyväistä hyrinää että kriittisiä tai jopa pettyneitä näkemyksiä”, Niemelä kiteyttää.

”Itselleni on ollut vaikea ymmärtää sitä, että me virkamiehinä olisimme jotenkin tulleet ulos omalta tontiltamme. Me valmistelemme, ja poliittiset päättäjät tekevät päätökset. Tässä se roolijako menee, ja näin on rajalinjat vedetty”, Niemelä pohtii.

Inflaatio ja korkojen nousu muuttivat ympäristön

Niemelän arvion mukaan nekin, jotka aiemmin eivät pitäneet velkaantumista kovinkaan suurena ongelmana, ovat joutuneet pohtimaan asian uudestaan, kun korot ovat lähteneet nousuun.

”Vielä emme ole 2000-luvun alun korkomenoissa. Silloin ne olivat vuositasolla useita miljardeja euroja, tänä vuonna arviolta 800 miljoonaa. Mutta ensi vuonna olemme jo puolessatoista miljardissa”, Niemelä varoittaa.

”Sillä 800 miljoonalla kattaisi jo esimerkiksi poliisin koko vuoden kaikki toimintamenot.”

Kahden vaalikauden ohjelma tarvitaan Niemelän mukaan siksi, että talouden tilanteet muuttuvat nopeasti. Toisaalta esimerkiksi rakenteelliset uudistukset eivät välttämättä ehdi yhden vaalikauden aikana vielä vaikuttaa. Taustalla on tietysti myös ajatus poliitikoiden sitouttamisesta yli vaalikausien ja hallitusten vaihtumisen.

”Meillä on Suomessa ollut se hyvä perinne, että asioista on kyetty sopimaan. Pidempi aikaväli toisi parempaa tavoitteiden asettelua”, Niemelä sanoo.

”Olemme nyt eläneet useita vuosia yli varojemme, ja velka on aina kriisin tullen pompannut. Kriisin jälkeen velan kasvu on jatkunut, ja uuden kriisin tullen se on taas pompsahtanut”, Niemelä kuvailee viime vuosien kehitystä.

Avainsana on velkakestävyys. Toistaiseksi sitä vielä on.

”Emme kuitenkaan tiedä, milloin se loppuu tai milloin siinä tilanteessa ollaan.”

Joulukuussa lisää madonlukuja

Niemelä lupaa joulukuun alussa poliitikoille lisää valtiovarainministeriön madonlukuja – virkamiespuheenvuoron – josta hän toivoo sytykkeitä myös kevään vaalikeskusteluun.

”Tässä vaiheessa ei vielä mennä tarkalle tasolle tai yksittäisiin toimiin, vaan tarjotaan isompi kuva tavoitellusta sopeutusurasta”, Niemelä kertoo.

”Meidän tehtävämme on käydä kaikki nurkat läpi ja luoda tarjotin poliittisille päätöksille”, Niemelä kuvailee.

”Tarjoamme aihioita kevään vaalikeskusteluun ja yhteisen tilannekuvan luomiseen. Varmasti on eroja siinä, miten poliitikot painottavat menosäästöjä ja mahdollisia tulolisäyksiä. Nekin käydään läpi.”

Äkkijarrutus yritetään välttää

Niemelän mukaan tavallisen kansalaisen ei tarvitse olla peloissaan, vaikka lähivuosina on jaossa vain niukkuutta. Tarkoitus on kuitenkin välttää äkkijarrutus.

”Urakka eli sopeutustarve on suuri, mutta mihinkään äkkijarrutukseen ei tarvitse varautua. Pikemminkin pitäisi ottaa oikea suunta ajan kanssa, tallata rappusia oikeaan suuntaan”, Niemelä sanoo.

”Parin vaalikauden ohjelma, johon puolueet sitoutuvat, loisi polkua maaliin. Se on nähty, etteivät suorat menoleikkaukset ole koskaan helppoja.”

Suuret saappaat eivät pelota

Parikymmentä vuotta valtion virkamiehenä viihtynyt Niemelä tietää hypänneensä viime keväänä suuriin saappaisiin. Oppia on otettu vanhoilta mestareilta kuten jo edesmenneeltä Raimo Sailakselta ja eläkkeellä olevalta Erkki Virtaselta. Ja otetaan vieläkin.

”Välillä on hyvä pysähtyä kuuntelemaan. Jotakin yhteydenottoa oli viime viikollakin”, Niemelä paljastaa.