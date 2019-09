Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vastaa Kauppalehden Viikon vieras -haastattelussa opettajien suuttumukseen uudesta vuosityöajasta ja palkoista.

Moni opettaja on polttanut päreensä vuosityöaikaan, joka otettiin ammatillisella puolella jo käyttöön. Perusopetuksessa sitä vasta kokeillaan 200 opettajan voimin.

Luukkaisen mukaan ammatillisella puolella vuosityöaikaan siirryttiin, koska oppitunnin käsite poistui laista, eikä työtä voinut enää mitata oppituntien perusteella.

Julkisuudessa on nähty kitkeriä puheenvuoroja opettajilta, joiden palkka on laskenut roimasti, ja opettajien vuosityöaikaa kritisoivassa Facebook-ryhmässä on jäseniä jo yli 11 000. Jäsenet ovat arvostelleet Luukkaista kovin sanoin tilanteen hoitamisesta.

Luukkaisen mukaan ammatillisen puolen opettajien palkat ovat kuitenkin päinvastoin nousseet muutoksen jälkeen kokonaisuutena 3–4 prosenttia, vaikka jakautumisessa on eroja. Palkanalennusten syy ei Luukkaisen mukaan ole vuosityöaika.

”Vuositasolla samalla työmäärällä ei ole varmasti laskenut, jos sitä tehdään oikein, mutta siellä on tilanteita, joissa joillain opettajilla on ollut varsin paljon ylitunteja, ja nyt niitä on leikattu. He kokevat, että vuosityöaika on ollut se syy.”

Luukkaisen mukaan syy on kuitenkin pikemminkin rahoitusleikkauksissa, jotka ovat vähentäneet rajusti pidettävien oppituntien määrää.

”Kun rahat on viety, niin nyt sitten työnantaja antaa varsin nihkeästi ylitunteja kenellekään.”

Perusopetuksen puolella 200 opettajaa on mukana kokeilussa. Luukkainen ajaa sitä, että kaikki työ saadaan työajan piiriin.

Luukkainen kommentoi Kauppalehden Viikon vieras -haastattelussa myös muun muassa työmarkkinaneuvotteluita ja omaa palkkaansa. Katso videohaastattelu tästä.