Työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmä julkaisi synkän raportin koronan talousvaikutuksista. Työryhmään kuulunut Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkistalouden professori Roope Uusitalo kertoo Viikon vieras -haastattelussa, mitä Suomella on nyt edessään.

Viesti on vakava. Lopulta edessä on ainakin 10 miljardin euron ”kipupaketti”, joka tarkoittaa leikkauksia – myös tarpeellisten menojen leikkauksia. Siinä valossa esimerkiksi viime vuoden kuohunta työttömyysturvan aktiivimallista asettuu uuteen valoon. Uusitalo kuitenkin huomauttaa, että kipupaketti leikkauksineen on vuorossa vasta prosessin kolmannessa vaiheessa.

Kipupaketti on käsillä siinä vaiheessa, kun koronalaskua aletaan maksaa. Jos halutaan välttää korkeita veronkorotuksia ja tärkeimpien menojen leikkauksia, työllisyys on saatava kohenemaan. Tavat nostaa työllisyyttä ovat Uusitalon mukaan taloustieteilijöiden puheista tuttuja ja mieleen tulee heti niistä kaikista helpoin, nimittäin eläkeputken poistaminen.

Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä. Työssäoloehdon täyttänyt ikääntyvä työtön voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen tietyin ehdoin. Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

