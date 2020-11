Torstai-iltana nähtiin yksi Yhdysvaltain historian surullisimmista lehdistötilaisuuksista. Papereitaan katsova Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jauhoi poikkeuksellisen väsyneellä sykkeellä tajunnanvirtaa petollisista vaaleista, jotka hän on kuulemma voittanut.

Kaikki tämä tapahtui kansan omistamassa talossa, jossa hän on vieraana niin kauan kuin kansa haluaa. Tai todennäköisesti halusi.

Kukaan tuskin uskoi, että Donald Trump suostuu poistumaan millään muulla tyylillä. Mitään ei myönnetä, eikä varsinkaan häviötä. Joku mystinen ”järjestelmä” on mätä ja kaikki ovat juuri häntä vastaan.

Joe Biden on ottamassa vahvaa niskalenkkiä väistyvästä presidentistä, jonka polku uudelleenvalintaan on lähes mahdoton. Trumpin täytyisi todennäköisesti jotenkin löytää valtava kasa ääniä tai todistaa vaalivilppi muun muassa Pennsylvaniassa, Arizonassa, Nevadassa ja Georgiassa tullakseen takamatkalta ohi.

Mitä kautta Trump voisi ilmestyä pelikentälle?

Joissain osavaltioissa tehdään toki normaalin kaavan mukaan uusintalaskennat, mutta niissä muuttuu yleensä vain muutamia ääniä. Tätä kautta Trump ei peliä käännä.

Oikeusjutut ovat asia erikseen, mutta toistaiseksi Trumpin kampanja ei ole antanut mitään päteviä todisteita vaalivilpistä. Esimerkiksi Pennsylvaniassa matalan asteen oikeusasteet ovat jo käännyttäneet Trumpin joukot pois, koska näillä ei yksinkertaisesti ole ollut mitään järkevää aihetta käydä oikeutta.

Keskustelu on keskittynyt vaalitarkkailijoihin, jotka eivät kuulemma saa tarkastaa laskentaa. Vaalitarkkailu kuulostaa yksinkertaisen tehtävän toiminnalta, mutta tosiasiassa jokaisessa osavaltiossa on eri lakeja, miten vaalitarkkailijat voivat työskennellä.

Joissain sisälle päästettävien puoluekohtaisten tarkkailijoiden raja on vain kaksi, eikä enempää yksinkertaisesti oteta sisään. Joissain vaalitarkkailijan täytyy olla piirikunnassa syntynyt ihminen, ja joissain siihen päälle tarkkailijan on täytynyt saada kyseiseltä kunnalta koulutus tehtäväänsä.

Toistaiseksi on epäselvää, mitä esimerkiksi Philadelphiassa laki sanoo tarkkailijoiden läsnäolosta. Kukaan ei kuitenkaan pandemian aikana pääse olan taakse tarkkailemaan toimintaa. Tiedän, koska olin Atlantan laskentapisteellä, jossa asiasta muistutettiin useaan otteeseen.

Vaalitarkkailijoita koskevat lait ovat lisäksi republikaanien asettamia, mikä tekee nykyisestä porusta monien vaaliasiantuntijan mukaan vielä absurdimman.

Ääntenlaskenta on käytännössä niin avointa kuin voi olla. Esimerkiksi YouTubessa pyörii Philadelphian ääntenlaskennasta jatkuva liveseuranta, jota voi halutessaan seurata.

Ei Trump tätäkään kautta vaaleja voita.

Sitten ovat mystiset äänestysliput, joita on kuulemma vain ilmestynyt jostain. Ei ole. Pennsylvanian korkein oikeus päätti ennen vaaleja, että äänestyslippuja vastaanotetaan kolme päivää vaalipäivän jälkeen. Trump haluaisi kumota päätöksen liittovaltion korkeimman oikeuden kautta, mutta vaalit ovat osavaltioiden ja niiden lainsäädännön vastuulla.

Lisäksi muun muassa Philadelphian vaaliviranomaisten mukaan kyseiset liput on otettu sivuun, eikä niitä ole kuin joitain satoja tai tuhat, mikä ei tulosta muuttaisi.

On myös tärkeä muistuttaa, että esimerkiksi kuolleen äänestäjän nimissä lähetetty äänestyslippu ei tarkoita mitään, koska lipun lähettäminen ei ole synonyymi äänestämiselle. Eri osavaltioissa on eri säännöt, mutta lähtökohtaisesti ihmisen täytyy löytyä esimerkiksi äänestäjärekisteristä, hänen allekirjoituksensa täytyy täsmätä äänestyksen eri vaiheissa tai hänellä pitää olla voimassa oleva äänestystunnus.

Vasta sitten ääni voidaan rekisteröidä.

Vähän kuin Suomen vaalit eivät ole huijausta, vaikka jotkut kirjoittavatkin äänestyslappuun ”Eddie Van Halen”. Ääni hylätään.

Ja jos petokseen osallistuneet toimisivat Bidenin piikkiin, niin eikö siinä sivussa olisi kannattanut järkätä puolueelle voitto myös senaatinvaaleissa?

Epäluottamusta ja rivien harvenemista

Erilaisia yksittäistapauksia toki tapahtuu aina 140 000 000 äänestäjän vaaleissa. Harjoituslippuja leviää aitoina äänestyslippuina, joku laskija vilkuilee ympärilleen epäilyttävästi Twitter-videossa, kone laskee muutaman äänen osavaltiossa väärin.

Trump yrittää nyt skaalata nämä tapaukset koskemaan koko vaaleja. Tarkoituksena todennäköisesti vain levittää kaaosta ja epäluottamusta.

Todisteita vilpistä pitäisi löytyä kuitenkin nopeasti, koska mahdollisten voittotuloksen varmistuttua Bidenin nimitysprosessi alkaa edetä protokollan mukaan.

Valkoisen talon kirjeenvaihtajien sisäpiirilähteiden mukaan pessimismi kasvaa tällä hetkellä Trumpin kampanjassa ja realismi on iskemässä vasten kasvoja. Presidentti on kuulemma ärtyisä.

Vastaan tuleva seinä on aiheuttanut myös paon Trumpin lähipiiristä. Esimerkiksi Pennsylvanian republikaanisenaattori Pat Toomey kommentoi jo, että mitään todisteita vaalivilpistä tai korruptiosta ei yksinkertaisesti ole.

Tämä on varmasti paha isku, koska se kielii, että paikallishallinnot eivät ole lähdössä tukemaan Trumpia tämän vastaiskussa.

Vaalien epäselvyydet hoidetaan ensin osavaltiotasolla, missä oikeusjutut ovat tosiaan saaneet jo kieltäviä vastauksia. Yhdysvalloissa oikeusjärjestelmä ei toimi niin, että presidentti soittaa korkeimpaan oikeuteen ilmoittaakseen keissistä.

Mikäli epäselvyyksiä on ja asiasta on todisteet, niin sitten asia etenee oikeusjärjestelmässä eteenpäin. Ennen sitä kaikki on vain hälinää.

Myös vanhat medialiittolaiset Fox News ja New York Post ovat ottaneet etäisyyttä sanomalla, että presidentin levittämät huhut ovat perusteettomia. Republikaanijohtaja Mitch McConnell ei ole kommentoinut asiaa, mistä Trumpin Donald Jr. -poika närkästyikin Twitterissä.

Donald Trumpin lähellä on kannattava olla, jos Trumpilla on valtaa. Nyt kun valtaa ollaan riisumassa, niin Trumpista ei ole monille lähipiirin jäsenille enää hyötyä.

Koko poliittisen uransa minä vastaan maailma -asetelmalle luonut Donald Trump on kohta aidosti yksin.