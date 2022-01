E2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila on sulatellut aluevaalien tulosta muutaman päivän, mutta päällimmäinen johtopäätös on, että se todellinen koitos kaikille puolueille on edessä vasta ensi vuoden kevään eduskuntavaaleissa. Vaikka esimerkiksi keskustan kohdalla puhuttiin aluevaaleista eräänlaisena elämän ja kuoleman kysymyksenä, on todellinen mittari sillekin vasta edessä.

