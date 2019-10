Pääministeri Antti Rinne (sd) ja oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) ottivat eduskunnassa keskiviikkona yhteen siitä, onko Rinteen hallituksen talouslinja oikea valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen valossa.

”Rahat eivät riitä, jos tämä linja jatkuu. Te poraatte reikää suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Ja se mistä me arvostelemme kaikkein eniten hallituksen linjaa on se, että te lisäätte pysyviä menoja ennen kuin on tietoakaan pysyvistä tuloista. Meidän vaihtoehtomme on lisätä tuloja ja tehdä työllisyystoimia”, Orpo sanoi.

Pääministeri Rinne vastasi Orpolle lukemalla suoria sitaatteja valtiovarainministeriön talouskatsauksella, joka oli hänellä tulostettuna kädessään.

”Edustaja Orpo, kun lukee tätä teidän viittaamaanne talouskatsausta syksyltä 2019, valtiovarainministeriön virkamiesten toteamaa, täällä todetaan, että valtiovarainministeriön kokonaistalouden ennuste maalaa kuvan talouden näkymästä. Siellä todetaan, että talouden kasvu hidastuu noin 2,5 prosentista prosenttiin. Talouden peruskuva ei ole synkkä, vaan kypsälle suhdanteelle tyypillinen. Näin todetaan tässä katsauksessa. Talouden peruskuva ei sisällä taantumaa. Käänne ennustettua hitaampaan kasvun suuntaan on ilmeinen riski. Sitten täällä todetaan samassa asiakirjassa sivulla 12 keskellä kappaleessa, että finanssipolitiikan elvyttävä viritys voi hyvinkin osoittautua tarkoituksenmukaiseksi, jos ennustettua hitaamman kasvun riski toteutuu ja talous sukeltaa jyrkempään laskusuhdanteeseen tai taantumaan. Eli valtiovarainministeriö tässä talouskatsauksessaan toteaa, että tämä hallituksen politiikan linja on juuri oikea”, Rinne sanoi.

Orpo ei ollut samaa mieltä Rinteen kanssa.

”Nyt se kannattaisi oikeasti lukea ajatuksella. Se, minkä te luitte ääneen, se tarkoittaa sitä, että jos tulee lama nyt, niin sitten se on oikea. Mutta kun sitä ennen sanottiin, ettei ole lamaa vaan hitaamman kasvun aika ja silloin tämä on väärin ajoitettu. Ei nyt ole aika niille lisämenoille, hyvät ystävät, ei ole! Kun te mitoitatte sen väärin ja jos te ette tee toimia, joilla talouskasvu menee sinne kahteen prosenttiin, työllisyys nousee 75 prosenttiin, rahat ei riitä, kuten siinä katsauksessa sanottiin. Te ette osaa lukea sitä!” Orpo sanoi.

Rinne ja Orpo kisasivat jo eilen ensimmäisessä budjettikeskustelussa siitä, kumman kanssa valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander on samaa mieltä. Keskusteluun on noussut myös Spolanderin sitaatti tiedotteessa, sillä sitaatin perässä oli huutomerkki. Tätä on pidetty poikkeuksellisena valtiovarainministeriön virkamiehelle. LUE LISÄÄ: