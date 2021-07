Asiantuntijat muistuttavat, että Suomi on antanut kaksi rokoteannosta vasta 20 prosentille väestöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen arvostelee kovin sanoin vallitsevaa ilmapiiriä Suomessa.

”Päättäjien arvostelukykyyn luottavat kansalaiset elävät nyt fantasia-Suomessa, jossa pandemia on de facto ohi koska valtaosa väestöstä on rokotettu ja turvassa. Todellisessa Suomessa kuitenkin vasta 20 prosenttia väestöstä on suojattu delta-tartunnan vaikeilta seurauksilta”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Jantunen korostaa, ettei kukaan ole vielä suojattu itse tartunnalta eikä sen jakamiselta edelleen lähimmäisilleen.

“Meitä suomalaisia monin verroin kattavammin rokotetut britit ja israelilaiset ovat jo heränneet karuun todellisuuteen: laumasuoja on vielä kaukana. Saavuttamattomissa se ei ole!”

Asian nostaa esille myös professori Martin Scheinin, joka kehottaa katsomaan Israelin ja Britannian, eli niiden maiden, joissa on eniten kahden rokoteannoksen saaneita, tilannetta.

”Voi olla että huolen painopiste siirtyy kuolemista vammauttaviin pitkäaikaissairauksiin. Mutta Suomi on kaukana siitä. Tartuntojen raju nousu näkyisi myös kuolemina”, hän varoittaa.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti vakavaan sävyyn uuden korona-aallon riskistä tällä viikolla. Samaan aikaan Suomessa on aloitettu keskustelu siitä, onko tartuntojen estäminen enää tarpeen.

Keskustelun laittoi liikkeelle THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, joka kysyi MTV:n haastattelussa, onko tartuntoja tarpeen enää estää, kun rokotekattavuus alkaa hänen mukaansa olla ”strategiassa tavoitellulla tasolla”. Myös pääministeri Sanna Marinin (sd) valtiosihteeri Henrik Haapajärvi arvioi, että rokotteet ovat ”tehneet tehtävänsä”.