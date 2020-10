Vastaamon perustajan Ville Tapion ja ja hänen perheenjäseniensä omaisuutta on MTV:n mukaan määrätty takavarikkoon. Määräaikaisen takavarikon teki Helsingin käräjäoikeus. MTV:n mukaan takavarikkoon määrättiin omaisuutta 9,67 miljoonan euron edestä.

Tapio oli yhtiön toimitusjohtaja kunnes sai eilen potkut.

Vaatimuksen takavarikosta teki PTK Midco Oy. Se on on Intera Partnersin holding-yhtiö, jonka kautta Intera omistaa Vastaamon. Vastaamo tiedotti jo eilen, että se on ryhtynyt oikeudellisiin toimiin.

Talouselämän haastattelussa juristit arvioivat, että yrityskauppojen purku on hyvin harvinaista. Takavarikolla saatetaan varautua kauppahinnan alentamiseen tai vahingonkorvaukseen.

Kaupan purku on juristien mukaan viimeinen toimenpide.

