Jussi Halla-aho ihmettelee lentopetroolin verovapautta ja lentämisen hintaa, joka on liian halpa ilmastotavoitteisiin nähden.

Liian halpaa. Jussi Halla-aho ihmettelee lentopetroolin verovapautta ja lentämisen hintaa, joka on liian halpa ilmastotavoitteisiin nähden.

Liian halpaa. Jussi Halla-aho ihmettelee lentopetroolin verovapautta ja lentämisen hintaa, joka on liian halpa ilmastotavoitteisiin nähden.

Oppositiojohtaja Jussi Halla-aho ottaa sosiaalisen median kirjoituksessaan kantaa erilaisiin päästövähennyskeinoihin, ja tyrmää muun muassa polttoaineiden veronkorotukset sekä ”viimeisimmän älynväläytyksen”, ehdotuksen polttoaineiden myyntiluvista. Näissä ehdotuksissa maksumiehiksi joutuvat Halla-ahon mukaan Kehä III:n ulkopuolella asuvat ihmiset, joille joukkoliikenne ei ole vaihtoehto, sekä yleisemmin suomalaiset kuluttajat.

Sen sijaan lentoliikenteessä on Halla-ahon mukaan epäkohta.

”Samaan aikaan lentopetrooli on verotonta. Kaikesta ilmastoöyhötyksestä huolimatta lentomatkustaminen lisääntyy räjähdysmäisesti, samoin siitä aiheutuvat päästöt. Se, että punavihreät pörräävät autoilijoiden kimpussa, johtuu tietysti siitä, että hipsterit eivät itse tarvitse autoa (paitsi taksia) eivätkä pidä autoista. Sen sijaan heillä on suuri tarve päästä halvalla Berliiniin kokemaan ja tiedostamaan”, Halla-aho kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

”Ilmastotavoitteiden kannalta lentäminen on liian halpaa.”

Puoluejohtaja ei kuitenkaan suoraan asettaisi petroolia veronalaiseksi, vaan kohdistaisi hinnankorotukset tarkemmin: lyhyiden etäisyyksien ulkomaanreittiliikenteeseen. Tätä hän perustelee muun muassa Sitran laskelmilla, joiden mukaan 95 prosenttia suomalaisten lentopäästöistä syntyy ulkomaille suuntautuvista lennoista.

Näin vastuu myös jakautuisi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, Halla-aho katsoo.

”Työmatka-autoilulle ja rekkakuljetuksille ei ole realistisia vaihtoehtoja, lentoliikenteelle usein on, varsinkin Euroopan sisällä. Matkan voi jättää tekemättä, tai sen voi tehdä junalla”, Halla-aho katsoo.

”Lentokustannusten yleinen nostaminen esimerkiksi petroolin verollepanolla johtaisi siihen, että tavallisella duunariperheellä olisi entistä huonommin varaa Kanarian-matkaansa kerran vuodessa tai kahdessa, mutta vihreiden lainsäädäntösihteerit suhaisivat edelleen Helsinki-Berliini-väliä muina miehinä ja naisina. Kustannuksia pitäisi nostaa nimenomaan lyhyiden etäisyyksien ulkomaanreittiliikenteessä. Koska, kuten sanottua, tällaista liikennettä on syytä vähentää, lentämiselle on vaihtoehtoja, ja tällä tavoin kohdistettuna veronkorotukset todennäköisemmin osuisivat niihin, joilla on varaa maksaa.”

Halla-aho uskoo, että jos lentämisen hinta ei jollain keinolla nouse, ”lentoliikenne lisääntyy, eivätkä sen aiheuttamat päästöt vähene millään kompensaatiomaksuilla”.

LUE MYÖS:

Halla-aho saa tuoreeltaan palautetta toiselta oppositiopuolueelta kokoomukselta puoluelehti Verkkouutisissa, joka ensimmäisenä uutisoi Halla-ahon avauksesta. Kansanedustaja Jukka Kopran (kok) mukaan on hyvä asia, jos perussuomalaiset ”alkavat suhtautua vakavasti myös ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristöasioihin”. Halla-ahon avauksessa on silti hänen mukaansa hiottavaa.

”Suomalaiset ovat pussinperällä Pohjolan perukoilla käytännössä saaressa ja meillä juna ei ole Euroopan sisäiseen matkustamiseen missään määrin sellainen vaihtoehto kuin Euroopan mantereella asuville”, Kopra sanoo VU:lle.

LUE MYÖS: