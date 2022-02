Elinkeinoelämän keskusliitto EK iloitsee tulevasta lakimuutoksesta, jonka myötä kaikki lääkärit voivat kirjoittaa koronan vuoksi työstä poissaolotodistuksen.

Eduskunnan päätöskäsittelyssä on tiistaina väliaikainen muutos sairausvakuutuslakiin.

”Koronatartunnan saanut voi nyt hakea tartuntatautipäivärahaa ilman tartuntatautilääkärin tekemää virallista eristämismääräystä. Tartuntatautipäivärahaan on oikeus, jos työntekijällä on laboratoriotestillä todettu koronatartunta ja lääkäri on suositellut työstä poissaoloa taudin leviämisriskin takia”, EK toteaa tiedotteessaan.

Ongelmana on EK:n mukaan ollut se, että tartunnan saaneella oireettomalla on voinut olla houkutus mennä töihin positiivisesta koronatestistä huolimatta, kun heillä ei eristysmääräyksen puuttuessa ole ollut oikeutta tartuntatautipäivärahaan, eikä oireettomana myöskään sairauspäivärahaan.

Tartuntatautipäivärahaa on aiemmin voinut hakea vain tartuntatautilääkärin tekemällä virallisella karanteeni- tai eristyspäätöksellä. Ruuhkien vuoksi virallisia päätöksiä ei ole enää monessa kunnassa pystytty kirjoittamaan, EK toteaa.

”Tämä on iso askel sekä yrityksille että työntekijöille. Nyt työpaikoille ei tulla oireettomana koronapositiivisena tartuttamaan muita. Tämä on askel kohti normaalimpaa yhteiskuntaa ja samalla estetään tartuntoja. Uuden lain avulla voidaan kirjoittaa ns. poissaolotodistus ja näin estetään koronan tarttuminen työpaikalla”, EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara sanoo tiedotteessa.

Rytivaara kuvaili aiemmin ongelmia Uuden Suomen haastattelussa.

Kotitesti ei ole riittävä luotettavan tartunnan toteamiseksi, EK toteaa. Kuitenkin jatkossa ”kuka tahansa lääkäri voi todeta tartunnan ja antaa suosituksen olla pois työpaikalta tartuntariskin takia”.

Ehdotetut säännökset olisivat voimassa väliaikaisesti 30.6.2022 saakka.

Hallitus toteaa esityksessään pyrkivänsä kannustamaan ihmisiä jäämään pois ansiotyöstään, vaikka heitä ei olisi määrätty tartuntatautilain mukaisesti eristettäväksi sekä parantamaan niiden ihmisten asemaa, jotka covid-19-tartunnan vuoksi jäävät palkatta pois ansiotyöstään omaehtoisesti.

”Esityksellä parannetaan myös niiden huoltajien toimeentuloa, jotka jäävät pois työstä lapsen covid-19-tartunnan vuoksi”, esityksessä todetaan.

