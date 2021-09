Kansanedustaja Aki Lindénillä on yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkärin pätevyys ja hän toimi HUSin toimitusjohtajana 2010–2018.

Hallituspuolue sdp:n kansanedustaja Aki Lindén (sd) varoittelee sosiaalisessa mediassa, että vielä ei kannata ajatella koronaepidemian olevan ohi.

Entinen HUS-johtaja nostaa useissa viesteissään esiin tuoreita epidemiatilanteesta kertovia lukuja. Hän viittaa muun muassa Helsingin Sanomien linjaukseen siitä, että lehti kääntää seurannassaan katsetta päivittäisten tartuntojen seuraamisesta kohti ”koronan kanssa elämistä”.

”Suuret mediatalot ovat päättäneet lopettaa säännöllisen koronatilanteen raportoinnin. Epidemia on edelleen vakava, kuolemat ovat lisääntyneet, sairaaloissa on yli 100 potilasta. Luullaanko, että epidemia päättyy kun siitä ei kerrota. Tietoon perustuva tilannekuva on tärkeä”, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

”Tehohoidossa on tänään 25 henkilöä. Se voi tuntua maallikosta vähäiseltä, mutta ei se sitä ole. Yhden tartuntataudin takia ja kuukaudesta toiseen jatkuvana se on merkittävä lisärasite sairaaloille, jotka ovat muutenkin tiukoilla.”

THL:n tuoreimmassa tilannepäivityksessä, joka kirjattiin tänään keskiviikkona, uusia tautiin liittyviä kuolemia on todettu yhdeksän verrattuna edellisviikon keskiviikkoon. Kaikkiaan koronatautiin liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu epidemian aikana yhteensä 1 039. Sairaaloissa on keskiviikon tiedon mukaan kaikkiaan 98 koronapotilasta.

”Kaksi rokotetta saaneiden osuus nousi 50 vrk:ssa 27 %:sta 53 %:iin. Samalla nopeudella pääsisimme lokakuun lopussa lähelle 80 %:ia, tosin kasvu yleensä hidastuu nopean alun jälkeen. Deltamuunnos vaatisi oikeastaan 85-90 %:n rokotusosuutta. Epidemia ei pääty julistamalla”, Lindén tviittasi tiistaina viitaten medialinjauksiin.

Lindénin arvio riittävästä rokotuskattavuudesta on tiukempi kuin hallituksella ja sitä neuvovalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hallitus katsoo nykytilanteessa, että deltavariantista huolimatta noin 80 prosentin rokotuskattavuus riittää rajoitusten laajaan purkamiseen.

