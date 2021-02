Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi maanantaina Ylen A-studiossa, että hallituksessa valmistellaan siirtymistä koronastrategiassa kakkostasolle. Hallitus kokoontuu keskiviikkona neuvotteluun, johon Varhilan mukaan on tekeillä virkanäkemys.

Varhilan mukaan STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pohtivat parhaillaan, pitäisikö koko Suomen olla tasolla 2, vai voidaanko asiassa edetä alueellisesti ja portaittain.

Varhila sanoi aiemmin MTV Uutisille THL:n pohtivan, onko Uusimaa alueena siirtymässä tasolle 2. Viikonloppuna antamissaan kommenteissa Varhila katsoi, että tason 2 kriteerit eivät ainakaan vielä täyty koko maassa. Tartuntoja on kuitenkin muuallakin Suomessa kuin Uudellamaalla.

Suomessa ollaan nyt hallituksen hybridistrategian tasolla 1: kaikki leviämisvaiheen rajoitukset on pantava toimeen täysimääräisesti kaikilla leviämisvaiheen alueilla. Vetovastuu rajoituksista on alueellisilla toimijoilla.

Tasolla 2 sosiaali- ja terveysministeriö ohjaisi alueet ottamaan toimet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella, eli vetovastuu ei enää olisi alueellisilla toimijoilla.

Taso 3 tarkoittaisi poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönottoa edellisten toimenpiteiden lisäksi.

Koronaviruksen tarttuvampi brittimuunnos on ottanut selvän valta-aseman pääkaupunkiseudulla, kertoi Helsingin Sanomat maanantaina.

”Karkeasti voi sanoa, että kolme neljästä positiivisesta on jo s-geeninegatiivisia eli käytännössä UK-varianttia”, kertoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-diagnostiikkakeskuksen kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Maija Lappalainen.

Varhila totesi A-studiossa, että koronatilanne on kiihtymässä.

”Hiihtolomalaiset sopivasti levittävät brittivarianttia ympäri muuta maata”, Varhila sanoi.

”Kakkostasolle siirtyminen käytännössä tarkoittaisi sitä, että leviämisvaiheen kaikki toimenpiteet otettaisiin käyttöön. Kaiken kaikkiaan siihen tuli melkoinen määrä uusia toimenpiteitä juuri tänään [maanantaina] voimaan tartuntatautilain muutoksella. Siellä on nyt mahdollista sulkea myös elinkeinoharjoittamista, yksityisen toiminnan tiloja, kuntosaleja, kauppakeskusten yleisiä tiloja ynnä muuta. Samaten liikennevälineissä rajoittaa matkustajamääriä. Sellainen perusasia on nyt kirjoitettu lakiin, eli se, että kaikilla tasoilla pitää olla hygieniakäytännöt selvät”, Varhila sanoi.

Varhila totesi, että edellä kuvatut toimet eivät ole suosituksia, vaan velvoitteita.

Varhila kehotti pääkaupunkiseutua ”erittäin vahvasti tarkastelemaan” päätöstä palauttaa toinen asti rajatusti lähiopetukseen. Varhila totesi, että keinovalikoimassa on jatkossa paitsi toisen asteen, myös yläkoulun etäopetus. Päätös toisesta asteesta on herättänyt runsaasti julkista keskustelua. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pohtii tänään tiistaina uuden tartuntatautilain käyttöönottoa.

Koronastrategian kolmostasolle siirtymistä ei Varhilan mukaan tällä hetkellä harkita.

”Koko ajan mietitään myös sitä, että missä se raja tulee vastaan ja mikä se liipaisukynnys kolmostasolle on.”

Varhila huomauttaa, että kolmostaso edellyttäisi valmiuslain käyttöönottoa, ja kysymys kuuluu, voidaanko kolmostasoa ottaa käyttöön alueellisesti. Tilanne on Varhilan mukaan nyt erilainen kuin keväällä 2020, jolloin Uudenmaan raja suljettiin. Vaikka nytkin tartuntoja on Uudellamaalla paljon, maassa on muitakin tartuntaryöpsähdyksiä.

