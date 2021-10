Suomessa on todettu tähän mennessä kaksi koronaviruksen delta plus -tartuntaa.

Koronaviruksen delta plus -variantti leviää nyt vauhdilla Norjassa. Norjalaislehtien mukaan uusia tartuntoja todettiin perjantaina 1125, kun edellisenä perjantaina niitä oli 484.

VG-lehden mukaan tilanne on erityisen huolestuttava Tromssan kaupungissa.

”Emme vielä tiedä, mitä tilanne tarkoittaa. Aika näyttää. Kaikki viittaa siihen, että talvesta on tulossa pitkä. Jo nyt n selvää, että tämä voi olla melko vaativaa”, infektiovalvontalääkäri Trond Brattland kommentoi lehdelle.

Delta plus -varianttia todettiin ensimmäisen kerran syys-lokakuun vaihteessa Britanniassa. Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan löydetty tähän mennessä kaksi delta plus -tapausta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi MTV:lle, että uusi variantti leviää noin 10-15 prosenttia herkemmin kuin tähän asti tunnettu deltavariantti.

